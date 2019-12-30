فيديو مؤثر لرجل شعر بقرب أجله فبدأ كتابة وصيته

ابنه لـ"سبق": توفي أمس الأحد وتم دفنه بـ"فيصلية جدة"

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثراً لمسنّ سعودي شعر بقرب أجله، فكتب وصيته.

وتوفي المواطن محمد بن عثمان بن خليف الغامدي، من قرية المكارمة بمحافظة بلجرشي، أمس الأحد، في مستشفى الملك فهد بمدينة جدة.

تفصيلاً، قال المواطن مشرف بن محمد بن خليف الغامدي لـ"سبق": إن "والده كان مدير مستودعات الاتصالات في المنطقة الغربية لفترة طويلة، وإنه أصيب بجلطة خفيفة في الدماغ، مساء أمس الأول السبت، وتم تنويمه بمستشفى الملك فهد في جدة".

وأضاف: "في أثناء تنويم والدي اخذ مني قلمي وفي تصرف عفوي، تناول علبة منديل وقام بكتابة وصيته عليها"، لافتاً إلى أنه التقط مقطع الفيديو لوالده أثناء كتابته الوصية، صباح أمس الأحد، وأرسله لقروب العائلة المكونة من ستة أولاد وبنت، مؤكداً أنه لم يتوقع انتشار الفيديو بهذا الحجم.

وتابع: "لاحظت والدي يكتب وصيته بسرعة، وأنه شعر بصداع شديد، وأن لحظة الحق قريبة جداً منه، وتوفي والدي ظهر أمس الأحد، وصلينا عليه في جامع الفيصلية ودفن في مقبرة الفيصلية في مدينة جدة".

ومضى قائلاً: "طلب منا والدي في وصيته تقوى الله والبر بوالدتنا، وعدم النوح عليه والمحافظة على الصلاة"، لافتاً إلى أن والده من الأتقياء الأنقياء، ولم يسبق له أن تنازع مع أحد.