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70 ألف مواطن من ذوي الإعاقة يعملون في القطاع الخاص

المرصد الوطني: تجارة الجملة والتجزئة أعلى نشاط انضموا إليه

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ممثلاً في المرصد الوطني للعمل، أن عدد العاملين السعوديين من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة بياناتهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في النصف الأول من العام الميلادي الجاري يبلغ 48877 مواطناً و20891 مواطنة، بإجمالي 69768 مواطناً ومواطنة؛ يشكّلون 4.22 % من إجمالي العاملين السعوديين في سوق العمل.

واحتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة أعلى نشاط انضم اليه العاملون من ذوي الإعاقة بنسبة 4.17% ثم نشاط التشييد (3.80%) ثم نشاط الصناعات التحويلية (1.81%).

الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لبوابة المرصد الوطني للعمل، يستعرض أكثر من 30 مؤشراً.

وتتجسد الأهداف الإستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف ذوي الإعاقة القطاع الخاص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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70 ألف مواطن من ذوي الإعاقة يعملون في القطاع الخاص
سبق

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ممثلاً في المرصد الوطني للعمل، أن عدد العاملين السعوديين من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة بياناتهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في النصف الأول من العام الميلادي الجاري يبلغ 48877 مواطناً و20891 مواطنة، بإجمالي 69768 مواطناً ومواطنة؛ يشكّلون 4.22 % من إجمالي العاملين السعوديين في سوق العمل.

واحتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة أعلى نشاط انضم اليه العاملون من ذوي الإعاقة بنسبة 4.17% ثم نشاط التشييد (3.80%) ثم نشاط الصناعات التحويلية (1.81%).

الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لبوابة المرصد الوطني للعمل، يستعرض أكثر من 30 مؤشراً.

وتتجسد الأهداف الإستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
10:41 AM

70 ألف مواطن من ذوي الإعاقة يعملون في القطاع الخاص

المرصد الوطني: تجارة الجملة والتجزئة أعلى نشاط انضموا إليه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ممثلاً في المرصد الوطني للعمل، أن عدد العاملين السعوديين من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة بياناتهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في النصف الأول من العام الميلادي الجاري يبلغ 48877 مواطناً و20891 مواطنة، بإجمالي 69768 مواطناً ومواطنة؛ يشكّلون 4.22 % من إجمالي العاملين السعوديين في سوق العمل.

واحتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة أعلى نشاط انضم اليه العاملون من ذوي الإعاقة بنسبة 4.17% ثم نشاط التشييد (3.80%) ثم نشاط الصناعات التحويلية (1.81%).

الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لبوابة المرصد الوطني للعمل، يستعرض أكثر من 30 مؤشراً.

وتتجسد الأهداف الإستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

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