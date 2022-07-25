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غداً .. "مشعل بن ماجد" يزف 1440 عريساً في "فرح جدة"

تعبيراً عن صورة التكافل ودعم آلاف الشباب لبداية حياة جديدة

يُشرف محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، حفل "فرح جدة" لزفاف 1440 عريساً مساء غد الخميس, نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، الذي تنظّمه الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال وأهالي العرسان وضيوفهم.

وثمّن رئيس مجلس إدارة "جمعية زواج بجدة" أحمد بن صالح آل سلطان العمري؛ الدعم الكبير الذي يقدمه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير خالد الفيصل، ورعايته هذا الحدث الاجتماعي الكبير.

وأعرب العمري؛ عن عميق شكره وامتنانه للأمير مشعل بن ماجد، على تشريفه ومشاركة أبنائه العرسان فرحتهم في حفل "فرح جدة"، وحرصه على رسم الفرحة على وجوه شباب وفتيات الوطن، الطامحين لإكمال نصف دينهم، وبناء حياة مستقرة قائمة على الود والمحبة والتراحم.

وأكّد أن هذا العدد الكبير الذي تشهده عروس البحر الأحمر يعكس صورة من صور التكافل الاجتماعي في المملكة، ووصف حفل الزفاف الجماعي بأنه الأضخم على مستوى حفلات "فرح جدة" التي أطلقتها الجمعية منذ عام 1422هـ، التي أسهمت على مدار السنوات الماضية في الاحتفاء بـزفاف آلاف من الشباب والفتيات، ووفّرت الدعم المادي والمعنوي للمقبلين على الزواج، وأعدّت لهم البرامج التأهيلية التي قدّمها نخبة من الخبراء والمختصين في المجال النفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، ورسمت لهم خريطة طريق لبدء حياة زوجية صحيحة.

وأشاد العمري؛ بدعم الشركاء من القطاعين الخاص والعام، ورجال الأعمال ومجتمع جدة، مشدداً على أن نجاح احتفالية "فرح جدة" على مدار 19 دورة مضت، يجسّد الرغبة الكبيرة لدى المجتمع السعودي في التيسير على الشباب والفتيات للعبور نحو حياة زوجية مستقرة.

بدوره، نوّه المدير التنفيذي للجمعية زياد بن عبدالعزيز فلمبان؛ بالبرامج والخدمات المقدمة للعرسان، وبدور المجتمع والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الجمعية تقدم البرامج التدريبية التأهيلية والهدايا والتخفيضات والهبات العينية والقروض والمساعدات المادية لكل العرسان، بمشاركة شركاء النجاح الذي وثقوا بالجمعية وجعلوا إنفاقهم في إسعاد الشباب والفتيات وتكوين أسر ناجحة مستقرة على مدار تلك الأعوام.

من جهته، عبّر الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الخيَّال؛ رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة سابقاً والعضو المؤسّس للجمعية، عن خالص الشكر لولاة الأمر على دعمهم, وقال: نشكر ولاة أمرنا على هذه الرعاية الكريمة غير المستغربة ونعتز ونُثمّن الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والجمعية في مساعدة الشباب والفتيات على الزواج.

وأضاف الخيَّال: تهدف الجمعية من خلال جميع برامجها وخدماتها سواءً برنامج التدريب والتأهيل أو التخفيضات والهدايا والمساعدات العينية والمالية، إلى تخفيف أعباء الزواج والتكاليف الباهظة عن كاهل العرسان وتيسير الزواج وضمان استمراريته؛ لينعموا بحياة أسرية سعيدة مستقرة لا تنغصها الديون والمشكلات.

جدير بالذكر أن الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، هي الجهة الرسمية الوحيدة في محافظة جدة التي تساعد الشباب والفتيات على تيسير زواجهم وتأسيسهم حياة زوجية مستقرة, حيث سبق للجمعية مساهمتها في تزويج أكثر من 90 ألف شاب وفتاة خلال أكثر من 30 عاماً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً .. "مشعل بن ماجد" يزف 1440 عريساً في "فرح جدة"
سبق

يُشرف محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، حفل "فرح جدة" لزفاف 1440 عريساً مساء غد الخميس, نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، الذي تنظّمه الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال وأهالي العرسان وضيوفهم.

وثمّن رئيس مجلس إدارة "جمعية زواج بجدة" أحمد بن صالح آل سلطان العمري؛ الدعم الكبير الذي يقدمه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير خالد الفيصل، ورعايته هذا الحدث الاجتماعي الكبير.

وأعرب العمري؛ عن عميق شكره وامتنانه للأمير مشعل بن ماجد، على تشريفه ومشاركة أبنائه العرسان فرحتهم في حفل "فرح جدة"، وحرصه على رسم الفرحة على وجوه شباب وفتيات الوطن، الطامحين لإكمال نصف دينهم، وبناء حياة مستقرة قائمة على الود والمحبة والتراحم.

وأكّد أن هذا العدد الكبير الذي تشهده عروس البحر الأحمر يعكس صورة من صور التكافل الاجتماعي في المملكة، ووصف حفل الزفاف الجماعي بأنه الأضخم على مستوى حفلات "فرح جدة" التي أطلقتها الجمعية منذ عام 1422هـ، التي أسهمت على مدار السنوات الماضية في الاحتفاء بـزفاف آلاف من الشباب والفتيات، ووفّرت الدعم المادي والمعنوي للمقبلين على الزواج، وأعدّت لهم البرامج التأهيلية التي قدّمها نخبة من الخبراء والمختصين في المجال النفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، ورسمت لهم خريطة طريق لبدء حياة زوجية صحيحة.

وأشاد العمري؛ بدعم الشركاء من القطاعين الخاص والعام، ورجال الأعمال ومجتمع جدة، مشدداً على أن نجاح احتفالية "فرح جدة" على مدار 19 دورة مضت، يجسّد الرغبة الكبيرة لدى المجتمع السعودي في التيسير على الشباب والفتيات للعبور نحو حياة زوجية مستقرة.

بدوره، نوّه المدير التنفيذي للجمعية زياد بن عبدالعزيز فلمبان؛ بالبرامج والخدمات المقدمة للعرسان، وبدور المجتمع والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الجمعية تقدم البرامج التدريبية التأهيلية والهدايا والتخفيضات والهبات العينية والقروض والمساعدات المادية لكل العرسان، بمشاركة شركاء النجاح الذي وثقوا بالجمعية وجعلوا إنفاقهم في إسعاد الشباب والفتيات وتكوين أسر ناجحة مستقرة على مدار تلك الأعوام.

من جهته، عبّر الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الخيَّال؛ رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة سابقاً والعضو المؤسّس للجمعية، عن خالص الشكر لولاة الأمر على دعمهم, وقال: نشكر ولاة أمرنا على هذه الرعاية الكريمة غير المستغربة ونعتز ونُثمّن الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والجمعية في مساعدة الشباب والفتيات على الزواج.

وأضاف الخيَّال: تهدف الجمعية من خلال جميع برامجها وخدماتها سواءً برنامج التدريب والتأهيل أو التخفيضات والهدايا والمساعدات العينية والمالية، إلى تخفيف أعباء الزواج والتكاليف الباهظة عن كاهل العرسان وتيسير الزواج وضمان استمراريته؛ لينعموا بحياة أسرية سعيدة مستقرة لا تنغصها الديون والمشكلات.

جدير بالذكر أن الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، هي الجهة الرسمية الوحيدة في محافظة جدة التي تساعد الشباب والفتيات على تيسير زواجهم وتأسيسهم حياة زوجية مستقرة, حيث سبق للجمعية مساهمتها في تزويج أكثر من 90 ألف شاب وفتاة خلال أكثر من 30 عاماً.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
12:00 PM

غداً .. "مشعل بن ماجد" يزف 1440 عريساً في "فرح جدة"

تعبيراً عن صورة التكافل ودعم آلاف الشباب لبداية حياة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يُشرف محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، حفل "فرح جدة" لزفاف 1440 عريساً مساء غد الخميس, نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، الذي تنظّمه الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال وأهالي العرسان وضيوفهم.

وثمّن رئيس مجلس إدارة "جمعية زواج بجدة" أحمد بن صالح آل سلطان العمري؛ الدعم الكبير الذي يقدمه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير خالد الفيصل، ورعايته هذا الحدث الاجتماعي الكبير.

وأعرب العمري؛ عن عميق شكره وامتنانه للأمير مشعل بن ماجد، على تشريفه ومشاركة أبنائه العرسان فرحتهم في حفل "فرح جدة"، وحرصه على رسم الفرحة على وجوه شباب وفتيات الوطن، الطامحين لإكمال نصف دينهم، وبناء حياة مستقرة قائمة على الود والمحبة والتراحم.

وأكّد أن هذا العدد الكبير الذي تشهده عروس البحر الأحمر يعكس صورة من صور التكافل الاجتماعي في المملكة، ووصف حفل الزفاف الجماعي بأنه الأضخم على مستوى حفلات "فرح جدة" التي أطلقتها الجمعية منذ عام 1422هـ، التي أسهمت على مدار السنوات الماضية في الاحتفاء بـزفاف آلاف من الشباب والفتيات، ووفّرت الدعم المادي والمعنوي للمقبلين على الزواج، وأعدّت لهم البرامج التأهيلية التي قدّمها نخبة من الخبراء والمختصين في المجال النفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، ورسمت لهم خريطة طريق لبدء حياة زوجية صحيحة.

وأشاد العمري؛ بدعم الشركاء من القطاعين الخاص والعام، ورجال الأعمال ومجتمع جدة، مشدداً على أن نجاح احتفالية "فرح جدة" على مدار 19 دورة مضت، يجسّد الرغبة الكبيرة لدى المجتمع السعودي في التيسير على الشباب والفتيات للعبور نحو حياة زوجية مستقرة.

بدوره، نوّه المدير التنفيذي للجمعية زياد بن عبدالعزيز فلمبان؛ بالبرامج والخدمات المقدمة للعرسان، وبدور المجتمع والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الجمعية تقدم البرامج التدريبية التأهيلية والهدايا والتخفيضات والهبات العينية والقروض والمساعدات المادية لكل العرسان، بمشاركة شركاء النجاح الذي وثقوا بالجمعية وجعلوا إنفاقهم في إسعاد الشباب والفتيات وتكوين أسر ناجحة مستقرة على مدار تلك الأعوام.

من جهته، عبّر الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الخيَّال؛ رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة سابقاً والعضو المؤسّس للجمعية، عن خالص الشكر لولاة الأمر على دعمهم, وقال: نشكر ولاة أمرنا على هذه الرعاية الكريمة غير المستغربة ونعتز ونُثمّن الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والجمعية في مساعدة الشباب والفتيات على الزواج.

وأضاف الخيَّال: تهدف الجمعية من خلال جميع برامجها وخدماتها سواءً برنامج التدريب والتأهيل أو التخفيضات والهدايا والمساعدات العينية والمالية، إلى تخفيف أعباء الزواج والتكاليف الباهظة عن كاهل العرسان وتيسير الزواج وضمان استمراريته؛ لينعموا بحياة أسرية سعيدة مستقرة لا تنغصها الديون والمشكلات.

جدير بالذكر أن الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، هي الجهة الرسمية الوحيدة في محافظة جدة التي تساعد الشباب والفتيات على تيسير زواجهم وتأسيسهم حياة زوجية مستقرة, حيث سبق للجمعية مساهمتها في تزويج أكثر من 90 ألف شاب وفتاة خلال أكثر من 30 عاماً.

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