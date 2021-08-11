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"الحياة الفطرية" يُطلق الوعول الجبلية بمركز سعود الفيصل في الطائف

لتعزيز برنامج الإكثار القائم في مركز الملك خالد للأبحاث في الثمامة

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم، مجموعة من الوعول الجبلية ضمن برنامج لإكثارها وذلك بمركز الأمير سعود الفيصل بمركز السديرة بالطائف ضمن مبادرة المركز لتطوير أعمال مراكز الأبحاث والإكثار.

ويعد البرنامج إضافة نوعية للبرامج التي ينفّذها المركز لإكثار طيور الحبارى والنعام أحمر الرقبة والمها العربي، إضافة إلى برنامج إكثار النمور العربية الذي انتقل الإشراف عليه للهيئة الملكية للعُلا.

يأتي إطلاق هذا البرنامج تعزيزاً لبرنامج الإكثار القائم في مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية في الثمامة، وتلبية لمتطلبات البرنامج الوطني للإطلاق وإعادة التوطين الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المحميات والمتنزهات الوطنية في المملكة، سواء التي يشرف عليها المركز أو في المحميات الملكية أو محميات الهيئة الملكية للعلا أو غيرها من المحميات ، حيث يقوم المركز حالياً بإطلاق وإعادة التوطين في 15 موقعاً كل عام.

يُذكر أن البرنامج الجديد لإكثار الوعول الجبلية في مركز الأمير سعود الفيصل يأتي كبرنامج شامل للتطوير يستهدف تنفيذ المخطط العام وتصميم وتجهيز مركز الزوّار وتجهيز المختبرات وتطويرها وإطلاق مزيد من برامج الإكثار الجديدة في الأشهر المقبلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحياة الفطرية" يُطلق الوعول الجبلية بمركز سعود الفيصل في الطائف
سبق

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم، مجموعة من الوعول الجبلية ضمن برنامج لإكثارها وذلك بمركز الأمير سعود الفيصل بمركز السديرة بالطائف ضمن مبادرة المركز لتطوير أعمال مراكز الأبحاث والإكثار.

ويعد البرنامج إضافة نوعية للبرامج التي ينفّذها المركز لإكثار طيور الحبارى والنعام أحمر الرقبة والمها العربي، إضافة إلى برنامج إكثار النمور العربية الذي انتقل الإشراف عليه للهيئة الملكية للعُلا.

يأتي إطلاق هذا البرنامج تعزيزاً لبرنامج الإكثار القائم في مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية في الثمامة، وتلبية لمتطلبات البرنامج الوطني للإطلاق وإعادة التوطين الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المحميات والمتنزهات الوطنية في المملكة، سواء التي يشرف عليها المركز أو في المحميات الملكية أو محميات الهيئة الملكية للعلا أو غيرها من المحميات ، حيث يقوم المركز حالياً بإطلاق وإعادة التوطين في 15 موقعاً كل عام.

يُذكر أن البرنامج الجديد لإكثار الوعول الجبلية في مركز الأمير سعود الفيصل يأتي كبرنامج شامل للتطوير يستهدف تنفيذ المخطط العام وتصميم وتجهيز مركز الزوّار وتجهيز المختبرات وتطويرها وإطلاق مزيد من برامج الإكثار الجديدة في الأشهر المقبلة.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
02:03 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:12 AM

"الحياة الفطرية" يُطلق الوعول الجبلية بمركز سعود الفيصل في الطائف

لتعزيز برنامج الإكثار القائم في مركز الملك خالد للأبحاث في الثمامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم، مجموعة من الوعول الجبلية ضمن برنامج لإكثارها وذلك بمركز الأمير سعود الفيصل بمركز السديرة بالطائف ضمن مبادرة المركز لتطوير أعمال مراكز الأبحاث والإكثار.

ويعد البرنامج إضافة نوعية للبرامج التي ينفّذها المركز لإكثار طيور الحبارى والنعام أحمر الرقبة والمها العربي، إضافة إلى برنامج إكثار النمور العربية الذي انتقل الإشراف عليه للهيئة الملكية للعُلا.

يأتي إطلاق هذا البرنامج تعزيزاً لبرنامج الإكثار القائم في مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية في الثمامة، وتلبية لمتطلبات البرنامج الوطني للإطلاق وإعادة التوطين الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المحميات والمتنزهات الوطنية في المملكة، سواء التي يشرف عليها المركز أو في المحميات الملكية أو محميات الهيئة الملكية للعلا أو غيرها من المحميات ، حيث يقوم المركز حالياً بإطلاق وإعادة التوطين في 15 موقعاً كل عام.

يُذكر أن البرنامج الجديد لإكثار الوعول الجبلية في مركز الأمير سعود الفيصل يأتي كبرنامج شامل للتطوير يستهدف تنفيذ المخطط العام وتصميم وتجهيز مركز الزوّار وتجهيز المختبرات وتطويرها وإطلاق مزيد من برامج الإكثار الجديدة في الأشهر المقبلة.

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