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"البحرين" تسجّل 103 إصابات جديدة بكورونا وتعلن تعافي 12 حالة

بينها 68 لعمالة وافدة و35 حالة لمخالطين والإجمالي 1698 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 103 إصابات جديدة بكورونا؛ منها 68 لعمالة وافدة، و35 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وتعافي 12 حالة إضافية.

وأفادت الوزارة وفق صحيفة الوطن بأنها أجرت 138278 فحصًا، وبلغ عدد الحالات القائمة حاليًّا 1698 حالة، بينها حالة واحدة تحت العناية، والباقي مستقرة.

ولفتت إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 8 حالات، فيما بلغ إجمالي المتعافين 1567 شخصًا.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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"البحرين" تسجّل 103 إصابات جديدة بكورونا وتعلن تعافي 12 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 103 إصابات جديدة بكورونا؛ منها 68 لعمالة وافدة، و35 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وتعافي 12 حالة إضافية.

وأفادت الوزارة وفق صحيفة الوطن بأنها أجرت 138278 فحصًا، وبلغ عدد الحالات القائمة حاليًّا 1698 حالة، بينها حالة واحدة تحت العناية، والباقي مستقرة.

ولفتت إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 8 حالات، فيما بلغ إجمالي المتعافين 1567 شخصًا.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
01:54 PM

"البحرين" تسجّل 103 إصابات جديدة بكورونا وتعلن تعافي 12 حالة

بينها 68 لعمالة وافدة و35 حالة لمخالطين والإجمالي 1698 مصابًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 103 إصابات جديدة بكورونا؛ منها 68 لعمالة وافدة، و35 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وتعافي 12 حالة إضافية.

وأفادت الوزارة وفق صحيفة الوطن بأنها أجرت 138278 فحصًا، وبلغ عدد الحالات القائمة حاليًّا 1698 حالة، بينها حالة واحدة تحت العناية، والباقي مستقرة.

ولفتت إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 8 حالات، فيما بلغ إجمالي المتعافين 1567 شخصًا.

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