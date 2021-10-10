قبل موقعة الوحدة الإماراتي .. "حمدالله" يغيب عن تدريبات النصر

ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن نادي النصر غياب هداف الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله عن تدريبات الفريق الكروي الأول بإذن من الجهاز الفني إثر عارض صحي بسيط.

ميدانيًا واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأحد ، تدريباتهم استعدادًا لمباراة الفريق القادمة أمام الوحدة الإماراتي ، السبت المقبل، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021م.



واشتمل المران على حصة لياقية ثم تدريبات منوعة بالكرة ركز المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل على اللعب من لمستين والتدريب على العرضيات والتسديد من خارج المنطقة قبل أن يختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها المدير الفني بعض الجمل التكتيكية.

وشارك في التدريبات البرازيلي "تاليسكا" الذي غاب عن ودية أبها، الجمعة، بعد تعرضه لكدمة في آخر مباراة بالدوري فيما واصل مواطنه "أنسيلمو" برنامجه التأهيلي قبل الدخول في التدريبات الجماعية.