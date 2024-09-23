"الحميدان" يطلق البرنامج التدريبي المجاني للأسرة والأطفال بمناسبة اليوم الوطني

كأول جامعة تمنح الصغار شهادات تدريبية معتمدة بما فيها الأمن السيبراني

دشن مدير جامعة جدة، الدكتور عدنان الحميدان، مساء أمس الأحد بمركز الياسمين بجدة فعاليات الدورات التدريبية المجانية التي تنظمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك مشاركة في الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني.

حضر الفعاليات وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة شذا خصيفان، ووكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي، ومدير فرع صندوق الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحمن الزهراني، وعدد من عمداء الكليات ومسؤولي الجامعة.

ورفع الدكتور عدنان الحميدان أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة الذكرى 89 لتوحيد المملكة العربية السعودية.

وقال إن ما نقدمه في هذه البرامج هو أقل ما يمكن أن نقدمه لبلادنا وشعبنا الوفي، وأن تخرج الجامعة من خارج أسوارها ولأول مرة على مستوى الجامعات لتقدم برامج مجتمعية بالمجان للعائلات والأطفال وتنقل التدريب إلى الأسواق التجارية وفي برامج تقدم أيضاً لأول مرة كبرنامج الأمن السيبراني وبرامج التقنيات المختلفة وبعض البرامج المجتمعية المهمة والتي تؤكد على أن جامعة جدة ووفق خططها ومنهجها المعلن تسعى دائماً لأن تكون الاختيار الأول لقادة المستقبل.

من جانبه، أوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور أشرف باداود بأن هذا البرامج يعد الأول من نوعه داخل المجمعات التجارية في مدينة جدة والذي يعكس اهتمام جامعة جدة بالمجتمع وحضورها إلى مواقع تجمع أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن فعاليات البرامج التدريبية تستمر لمدة ثلاثة أسابيع وبمعدل 89 ساعة تدريبية "مجانية"، وتتضمن مجموعة من البرامج التي تهم الأسرة والمجتمع والموجهة لشرائح العائلات والأطفال وتوعيتهم بعديد المجالات الحديثة كبرنامج الأمن السيبراني للأطفال، وتنمية التفكير الإبداعي والتجارة الإلكترونية وإدارة الوقت، وكيف تستطيع إدارة التقنية في المنزل مع أطفالك، وبرامج عن التطوع وانواع الذكاء وغيرها من البرامج الهادفة.