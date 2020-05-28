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الصحة الفلسطينية تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا

قالت: بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد 614

سجلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن الإصابة الجديدة سجلت في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية لعامل في أراضي الـ48؛ مما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 614.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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الصحة الفلسطينية تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا
سبق

سجلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن الإصابة الجديدة سجلت في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية لعامل في أراضي الـ48؛ مما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 614.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
01:58 PM

الصحة الفلسطينية تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا

قالت: بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد 614

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن الإصابة الجديدة سجلت في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية لعامل في أراضي الـ48؛ مما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 614.

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