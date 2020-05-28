الصحة الفلسطينية تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا

سجلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن الإصابة الجديدة سجلت في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية لعامل في أراضي الـ48؛ مما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 614.
سجلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن الإصابة الجديدة سجلت في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية لعامل في أراضي الـ48؛ مما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 614.فلسطين فيروس كورونا الجديد
سجلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن الإصابة الجديدة سجلت في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية لعامل في أراضي الـ48؛ مما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 614.
سجلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن الإصابة الجديدة سجلت في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية لعامل في أراضي الـ48؛ مما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 614.