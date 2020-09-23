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المعارض الروسي "نافالني" يغادر المستشفى الألماني

الأطباء المعالجون يعتقدون أن الشفاء التام ممكن

خرج المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يعتقد على نطاق واسع في الغرب أنه سمم بغاز أعصاب نوفيتشوك، من مستشفى في برلين الذي كان يعالج فيه، بعد 32 يومًا من نقله إليه.

ونقلت "فرانس برس" عن مستشفى شاريتيه القول: "بناء على تحسن حالة المريض الصحية، يعتقد الأطباء المعالجون أن الشفاء التام ممكن".

وكان المعارض الروسي قد نقل جوًّا إلى ألمانيا في سبتمبر بعد مرضه يوم 20 أغسطس على متن رحلة داخلية في روسيا، وبعد يومين من نقله للمستشفى لتلقي العلاج، دخل "نافالني" في غيبوبة بالمستشفى.

ويقول خبراء أسلحة كيماوية ألمان: إن الفحوصات تظهر أن الرجل البالغ من العمر 44 عامًا قد تسمم بغاز أعصاب يعود إلى الحقبة السوفييتية؛ مما دفع الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي إلى مطالبة روسيا بالتحقيق في القضية.

وجاءت أخبار تعافي المعارض الروسي تدريجيًّا، بينما أشار مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى أنها قد تكون على استعداد لإعادة التفكير في مصير مشروع خط أنابيب الغاز المثير للجدل بين ألمانيا وروسيا؛ في إشارة إلى إحباط برلين المتزايد من موقف موسكو المثير للجدل بشأن قضية نافالني.

وكانت السلطات البريطانية، قد أكدت أن غاز "نوفيتشوك" الذي يعود إلى الحقبة السوفييتية، هو السم الذي استُخدم ضد الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في إنجلترا عام 2018.

ونفت روسيا أن يكون الكرملين متورطًا في تسميم نافالني، واتهمت ألمانيا بالفشل في تقديم أدلة حول التسمم طلبتها في أواخر أغسطس.

الرئيسية/ أخبار العالم

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المعارض الروسي "نافالني" يغادر المستشفى الألماني
سبق

خرج المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يعتقد على نطاق واسع في الغرب أنه سمم بغاز أعصاب نوفيتشوك، من مستشفى في برلين الذي كان يعالج فيه، بعد 32 يومًا من نقله إليه.

ونقلت "فرانس برس" عن مستشفى شاريتيه القول: "بناء على تحسن حالة المريض الصحية، يعتقد الأطباء المعالجون أن الشفاء التام ممكن".

وكان المعارض الروسي قد نقل جوًّا إلى ألمانيا في سبتمبر بعد مرضه يوم 20 أغسطس على متن رحلة داخلية في روسيا، وبعد يومين من نقله للمستشفى لتلقي العلاج، دخل "نافالني" في غيبوبة بالمستشفى.

ويقول خبراء أسلحة كيماوية ألمان: إن الفحوصات تظهر أن الرجل البالغ من العمر 44 عامًا قد تسمم بغاز أعصاب يعود إلى الحقبة السوفييتية؛ مما دفع الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي إلى مطالبة روسيا بالتحقيق في القضية.

وجاءت أخبار تعافي المعارض الروسي تدريجيًّا، بينما أشار مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى أنها قد تكون على استعداد لإعادة التفكير في مصير مشروع خط أنابيب الغاز المثير للجدل بين ألمانيا وروسيا؛ في إشارة إلى إحباط برلين المتزايد من موقف موسكو المثير للجدل بشأن قضية نافالني.

وكانت السلطات البريطانية، قد أكدت أن غاز "نوفيتشوك" الذي يعود إلى الحقبة السوفييتية، هو السم الذي استُخدم ضد الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في إنجلترا عام 2018.

ونفت روسيا أن يكون الكرملين متورطًا في تسميم نافالني، واتهمت ألمانيا بالفشل في تقديم أدلة حول التسمم طلبتها في أواخر أغسطس.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
01:11 PM

المعارض الروسي "نافالني" يغادر المستشفى الألماني

الأطباء المعالجون يعتقدون أن الشفاء التام ممكن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خرج المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يعتقد على نطاق واسع في الغرب أنه سمم بغاز أعصاب نوفيتشوك، من مستشفى في برلين الذي كان يعالج فيه، بعد 32 يومًا من نقله إليه.

ونقلت "فرانس برس" عن مستشفى شاريتيه القول: "بناء على تحسن حالة المريض الصحية، يعتقد الأطباء المعالجون أن الشفاء التام ممكن".

وكان المعارض الروسي قد نقل جوًّا إلى ألمانيا في سبتمبر بعد مرضه يوم 20 أغسطس على متن رحلة داخلية في روسيا، وبعد يومين من نقله للمستشفى لتلقي العلاج، دخل "نافالني" في غيبوبة بالمستشفى.

ويقول خبراء أسلحة كيماوية ألمان: إن الفحوصات تظهر أن الرجل البالغ من العمر 44 عامًا قد تسمم بغاز أعصاب يعود إلى الحقبة السوفييتية؛ مما دفع الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي إلى مطالبة روسيا بالتحقيق في القضية.

وجاءت أخبار تعافي المعارض الروسي تدريجيًّا، بينما أشار مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى أنها قد تكون على استعداد لإعادة التفكير في مصير مشروع خط أنابيب الغاز المثير للجدل بين ألمانيا وروسيا؛ في إشارة إلى إحباط برلين المتزايد من موقف موسكو المثير للجدل بشأن قضية نافالني.

وكانت السلطات البريطانية، قد أكدت أن غاز "نوفيتشوك" الذي يعود إلى الحقبة السوفييتية، هو السم الذي استُخدم ضد الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في إنجلترا عام 2018.

ونفت روسيا أن يكون الكرملين متورطًا في تسميم نافالني، واتهمت ألمانيا بالفشل في تقديم أدلة حول التسمم طلبتها في أواخر أغسطس.

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