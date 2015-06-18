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انفجار ونيران ثم فرار ومنحدر.. شاهد لحظة احتراق سيارة نقل الأموال ببيشة

كانت متجهة إلى سبت العلايا في واقعة باشرها "المدني" ولا وفيات أو إصابات

حصلت "سبق" على مقطع فيديو يوضّح اللحظات الأولى لحادث احتراق سيارة نقل أموال على الطريق الواصل بين "بيشة- سبت العلايا".

وظهرت السيارة في مقطع الفيديو وهي متوقفة على جانب الطريق، وموظفو شركة نقل الأموال يحاولون إخماد النيران، قبل أن يحدث صوت انفجار قوي بالسيارة مصحوبًا بكتلة نيران ضخمة، هرب على إثرها من كانوا بجوار السيارة، ثم تدهورت المركبة إلى الخلف واستقرت بمنحدر بجانب الطريق.

وباشرت، صباح أمس، فرقة الدفاع حادث احتراق سيارة نقل أموال بمنطقة "ملحة"، وأخمدت فِرَق الإطفاء التابعة لمركز عفراء، حادث حريق اندلع في سيارة نقل أموال كانت متجهة من محافظة بيشة إلى سبت العلايا؛ فيما لم تسجل وفيات أو إصابات.

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انفجار ونيران ثم فرار ومنحدر.. شاهد لحظة احتراق سيارة نقل الأموال ببيشة
سبق

حصلت "سبق" على مقطع فيديو يوضّح اللحظات الأولى لحادث احتراق سيارة نقل أموال على الطريق الواصل بين "بيشة- سبت العلايا".

وظهرت السيارة في مقطع الفيديو وهي متوقفة على جانب الطريق، وموظفو شركة نقل الأموال يحاولون إخماد النيران، قبل أن يحدث صوت انفجار قوي بالسيارة مصحوبًا بكتلة نيران ضخمة، هرب على إثرها من كانوا بجوار السيارة، ثم تدهورت المركبة إلى الخلف واستقرت بمنحدر بجانب الطريق.

وباشرت، صباح أمس، فرقة الدفاع حادث احتراق سيارة نقل أموال بمنطقة "ملحة"، وأخمدت فِرَق الإطفاء التابعة لمركز عفراء، حادث حريق اندلع في سيارة نقل أموال كانت متجهة من محافظة بيشة إلى سبت العلايا؛ فيما لم تسجل وفيات أو إصابات.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
01:20 PM

انفجار ونيران ثم فرار ومنحدر.. شاهد لحظة احتراق سيارة نقل الأموال ببيشة

كانت متجهة إلى سبت العلايا في واقعة باشرها "المدني" ولا وفيات أو إصابات

A A A
سويد الحارثي - بلقرن
11
13,211

حصلت "سبق" على مقطع فيديو يوضّح اللحظات الأولى لحادث احتراق سيارة نقل أموال على الطريق الواصل بين "بيشة- سبت العلايا".

وظهرت السيارة في مقطع الفيديو وهي متوقفة على جانب الطريق، وموظفو شركة نقل الأموال يحاولون إخماد النيران، قبل أن يحدث صوت انفجار قوي بالسيارة مصحوبًا بكتلة نيران ضخمة، هرب على إثرها من كانوا بجوار السيارة، ثم تدهورت المركبة إلى الخلف واستقرت بمنحدر بجانب الطريق.

وباشرت، صباح أمس، فرقة الدفاع حادث احتراق سيارة نقل أموال بمنطقة "ملحة"، وأخمدت فِرَق الإطفاء التابعة لمركز عفراء، حادث حريق اندلع في سيارة نقل أموال كانت متجهة من محافظة بيشة إلى سبت العلايا؛ فيما لم تسجل وفيات أو إصابات.

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