1181 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 5 مدن سعودية

الرياض ومكة وجدة والمدينة والدمام

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة والدمام" 1181 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1351 حالة.

وتوزعت الـ 1181 حالة؛ على الرياض بـ 440 حالة، ومكة بـ 392 ، وجدة بـ 120 والمدينة بـ 119 والدمام بـ 110 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 22753 حالة، منها 19428 حالة نشطة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 3163 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 162 حالة وفاة.