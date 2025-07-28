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"خير أمة".. تدشّن مبادرة "تعظيم المسجد النبوي"

عروض مرئية وكلمات توجيهية بلغات عدة وتوزيع هدايا

دشّن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، مبادرة "تعظيم المسجد النبوي" التي أطلقتها هيئة الأمر بالمعروف في المسجد النبوي ضمن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة".


وقد التقى بالزوار وشارك في تقديم الهدايا لهم، مقدماً شكره للإدارات المشاركة في مبادرة "خير أمة" والقائمين عليها لتحقق المبادرة أهدافها، مشيداً بوصول عدد الفعاليات التي قدمتها مختلف الإدارات في وكالة المسجد النبوي إلى أكثر من 80 فعالية خلال الربع الأول من إطلاق المبادرة في شعبان الماضي.


الجدير بالذكر أن مبادرة "تعظيم المسجد النبوي" تنفذ فعالياتها في الساحات الجنوبية التي تتمثل في عروض مرئية، وكلمات توجيهية بلغات عدة، وتوزيع الهدايا لزائري المسجد النبوي على مدار ثلاثة أيام، وتسعى لتعظيم المسجد النبوي في قلوب زائريه.

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"خير أمة".. تدشّن مبادرة "تعظيم المسجد النبوي"
سبق

دشّن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، مبادرة "تعظيم المسجد النبوي" التي أطلقتها هيئة الأمر بالمعروف في المسجد النبوي ضمن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة".


وقد التقى بالزوار وشارك في تقديم الهدايا لهم، مقدماً شكره للإدارات المشاركة في مبادرة "خير أمة" والقائمين عليها لتحقق المبادرة أهدافها، مشيداً بوصول عدد الفعاليات التي قدمتها مختلف الإدارات في وكالة المسجد النبوي إلى أكثر من 80 فعالية خلال الربع الأول من إطلاق المبادرة في شعبان الماضي.


الجدير بالذكر أن مبادرة "تعظيم المسجد النبوي" تنفذ فعالياتها في الساحات الجنوبية التي تتمثل في عروض مرئية، وكلمات توجيهية بلغات عدة، وتوزيع الهدايا لزائري المسجد النبوي على مدار ثلاثة أيام، وتسعى لتعظيم المسجد النبوي في قلوب زائريه.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
01:55 PM

"خير أمة".. تدشّن مبادرة "تعظيم المسجد النبوي"

عروض مرئية وكلمات توجيهية بلغات عدة وتوزيع هدايا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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دشّن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، مبادرة "تعظيم المسجد النبوي" التي أطلقتها هيئة الأمر بالمعروف في المسجد النبوي ضمن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة".


وقد التقى بالزوار وشارك في تقديم الهدايا لهم، مقدماً شكره للإدارات المشاركة في مبادرة "خير أمة" والقائمين عليها لتحقق المبادرة أهدافها، مشيداً بوصول عدد الفعاليات التي قدمتها مختلف الإدارات في وكالة المسجد النبوي إلى أكثر من 80 فعالية خلال الربع الأول من إطلاق المبادرة في شعبان الماضي.


الجدير بالذكر أن مبادرة "تعظيم المسجد النبوي" تنفذ فعالياتها في الساحات الجنوبية التي تتمثل في عروض مرئية، وكلمات توجيهية بلغات عدة، وتوزيع الهدايا لزائري المسجد النبوي على مدار ثلاثة أيام، وتسعى لتعظيم المسجد النبوي في قلوب زائريه.

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