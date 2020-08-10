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"العمري" يتفقد أحياء وقرى الموسم المتضررة من الحالة المطرية

اطلع على خطة طوارئ الجهات المختصة لمواجهة السيول

تفقد ‏رئيس مركز الموسم التابع لمحافظة الطوال الدكتور خفير ين زارع العمري صباح اليوم عددًا من المواقع المتضررة من الحالة المطرية التي شهدها المركز والقرى التابعة له يرافقه رئيس بلدية الموسم المكلف ومدير الدفاع المدني بالموسم.

وشملت الجولة أحياء وقرى المركز المتأثرة بالحالة المطرية ومجرى وادي بن عبدالله مستعمًا لشرح مفصل من قِبل رئيس البلدية المكلف.

كما اطلع "العمري" على خطط الطوارئ التي تنفذها الجهات المختصة لمواجهة الحالة المطرية وجريان السيول.

وأكد"العمري" خلال جولته أن تداعيات الأمطار وما خلفته من بعض الأضرار التي تحظى بمتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه اللذين يتابعان أولاً بأول ويوجهان بالعمل على معالجة كل الأضرار وتهيئة الطرق. ومعالجة جميع الملاحظات الحالية ومتابعة سير أعمال كل الجهات الحكومية الأمنية منها والخدمية .

وشدد "العمري" على أهمية تضافر الجهود وسرعة الإنجاز والمتابعة من قِبل كل الجهات المعنية مقدمًا الشكر لهم على ما بذلوه طيلة الأيام الماضية.

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"العمري" يتفقد أحياء وقرى الموسم المتضررة من الحالة المطرية
سبق

تفقد ‏رئيس مركز الموسم التابع لمحافظة الطوال الدكتور خفير ين زارع العمري صباح اليوم عددًا من المواقع المتضررة من الحالة المطرية التي شهدها المركز والقرى التابعة له يرافقه رئيس بلدية الموسم المكلف ومدير الدفاع المدني بالموسم.

وشملت الجولة أحياء وقرى المركز المتأثرة بالحالة المطرية ومجرى وادي بن عبدالله مستعمًا لشرح مفصل من قِبل رئيس البلدية المكلف.

كما اطلع "العمري" على خطط الطوارئ التي تنفذها الجهات المختصة لمواجهة الحالة المطرية وجريان السيول.

وأكد"العمري" خلال جولته أن تداعيات الأمطار وما خلفته من بعض الأضرار التي تحظى بمتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه اللذين يتابعان أولاً بأول ويوجهان بالعمل على معالجة كل الأضرار وتهيئة الطرق. ومعالجة جميع الملاحظات الحالية ومتابعة سير أعمال كل الجهات الحكومية الأمنية منها والخدمية .

وشدد "العمري" على أهمية تضافر الجهود وسرعة الإنجاز والمتابعة من قِبل كل الجهات المعنية مقدمًا الشكر لهم على ما بذلوه طيلة الأيام الماضية.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
09:06 PM

"العمري" يتفقد أحياء وقرى الموسم المتضررة من الحالة المطرية

اطلع على خطة طوارئ الجهات المختصة لمواجهة السيول

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تفقد ‏رئيس مركز الموسم التابع لمحافظة الطوال الدكتور خفير ين زارع العمري صباح اليوم عددًا من المواقع المتضررة من الحالة المطرية التي شهدها المركز والقرى التابعة له يرافقه رئيس بلدية الموسم المكلف ومدير الدفاع المدني بالموسم.

وشملت الجولة أحياء وقرى المركز المتأثرة بالحالة المطرية ومجرى وادي بن عبدالله مستعمًا لشرح مفصل من قِبل رئيس البلدية المكلف.

كما اطلع "العمري" على خطط الطوارئ التي تنفذها الجهات المختصة لمواجهة الحالة المطرية وجريان السيول.

وأكد"العمري" خلال جولته أن تداعيات الأمطار وما خلفته من بعض الأضرار التي تحظى بمتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه اللذين يتابعان أولاً بأول ويوجهان بالعمل على معالجة كل الأضرار وتهيئة الطرق. ومعالجة جميع الملاحظات الحالية ومتابعة سير أعمال كل الجهات الحكومية الأمنية منها والخدمية .

وشدد "العمري" على أهمية تضافر الجهود وسرعة الإنجاز والمتابعة من قِبل كل الجهات المعنية مقدمًا الشكر لهم على ما بذلوه طيلة الأيام الماضية.

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