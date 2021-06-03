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"سنتصرف".. رسالة أمريكية غاضبة للعراق بعد سيطرة "الحشد" على المنطقة الخضراء

مخاطبة رسمية بعد أن وصل إلى مسافات قريبة من مقرها وسط انزعاج وقلق كبيرين

كشف مصدر عراقي، اليوم الخميس، رسالة السفارة الأمريكية إلى الحكومة العراقية بشأن سيطرة الحشد الشعبي على المنطقة الخضراء الأسبوع الماضي.

وقال المصدر وفق "روسيا اليوم"، إن "السفارة الأمريكية بعثت برسالة إلى الحكومة العراقية عبرت فيها عن قلقها وانزعاجها من سيطرة الحشد على المنطقة الخضراء، ووصوله إلى مسافات قريبة من مقرها، وأبلغتها في حال لم تتعامل مع الحشد والفصائل التي انتشرت في الخضراء، فإنها ستتصرف".

وأضاف، أن "الرسالة كانت عبارة عن مخاطبة رسمية خلال الساعات التي سيطر فيها الحشد على المنطقة الخضراء".

أشار المصدر إلى أن "الحكومة العراقية لم ترد على الرسالة حتى اللحظة"، دون أن يكشف عن أسباب عدم الرد.

والأسبوع الماضي سيطر الحشد الشعبي على المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد بعد اعتقال القيادي فيه قاسم مصلح.

وعلى إثر عملية الاعتقال، توترت العلاقة بين الكاظمي والحشد الذي ما زال يطالب بإطلاق سراح قاسم مصلح.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"سنتصرف".. رسالة أمريكية غاضبة للعراق بعد سيطرة "الحشد" على المنطقة الخضراء
سبق

كشف مصدر عراقي، اليوم الخميس، رسالة السفارة الأمريكية إلى الحكومة العراقية بشأن سيطرة الحشد الشعبي على المنطقة الخضراء الأسبوع الماضي.

وقال المصدر وفق "روسيا اليوم"، إن "السفارة الأمريكية بعثت برسالة إلى الحكومة العراقية عبرت فيها عن قلقها وانزعاجها من سيطرة الحشد على المنطقة الخضراء، ووصوله إلى مسافات قريبة من مقرها، وأبلغتها في حال لم تتعامل مع الحشد والفصائل التي انتشرت في الخضراء، فإنها ستتصرف".

وأضاف، أن "الرسالة كانت عبارة عن مخاطبة رسمية خلال الساعات التي سيطر فيها الحشد على المنطقة الخضراء".

أشار المصدر إلى أن "الحكومة العراقية لم ترد على الرسالة حتى اللحظة"، دون أن يكشف عن أسباب عدم الرد.

والأسبوع الماضي سيطر الحشد الشعبي على المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد بعد اعتقال القيادي فيه قاسم مصلح.

وعلى إثر عملية الاعتقال، توترت العلاقة بين الكاظمي والحشد الذي ما زال يطالب بإطلاق سراح قاسم مصلح.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
11:59 AM

"سنتصرف".. رسالة أمريكية غاضبة للعراق بعد سيطرة "الحشد" على المنطقة الخضراء

مخاطبة رسمية بعد أن وصل إلى مسافات قريبة من مقرها وسط انزعاج وقلق كبيرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مصدر عراقي، اليوم الخميس، رسالة السفارة الأمريكية إلى الحكومة العراقية بشأن سيطرة الحشد الشعبي على المنطقة الخضراء الأسبوع الماضي.

وقال المصدر وفق "روسيا اليوم"، إن "السفارة الأمريكية بعثت برسالة إلى الحكومة العراقية عبرت فيها عن قلقها وانزعاجها من سيطرة الحشد على المنطقة الخضراء، ووصوله إلى مسافات قريبة من مقرها، وأبلغتها في حال لم تتعامل مع الحشد والفصائل التي انتشرت في الخضراء، فإنها ستتصرف".

وأضاف، أن "الرسالة كانت عبارة عن مخاطبة رسمية خلال الساعات التي سيطر فيها الحشد على المنطقة الخضراء".

أشار المصدر إلى أن "الحكومة العراقية لم ترد على الرسالة حتى اللحظة"، دون أن يكشف عن أسباب عدم الرد.

والأسبوع الماضي سيطر الحشد الشعبي على المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد بعد اعتقال القيادي فيه قاسم مصلح.

وعلى إثر عملية الاعتقال، توترت العلاقة بين الكاظمي والحشد الذي ما زال يطالب بإطلاق سراح قاسم مصلح.

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