النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في الشتاء.. 5 أطعمة تقوّي الجهاز المناعي لطفلك

من أبرزها السبانخ والبرتقال

مع تقلبات الجو وتغيير فصول السنة، تنتشر العدوى والفيروسات، ويصاب الكثيرون بنزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية؛ وخصوصًا الأطفال؛ نظرًا لضعف الجهاز المناعي عندهم.

وفي تقرير صحي، تنقل صحيفة "اليوم السابع" عن موقع "medicalnewstoday"، أن بعض الأطعمة تساعد على تقوية الجهاز المناعي عند الطفل، وهذه خمس من الفواكه والخضروات التي تلعب هذا الدور:

* التوت البري

يحتوي التوت البري على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات؛ مما يقوي الجهاز المناعي للجسم، ويساعد على الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

* القرنبيط

يعتبر القرنبيط من أفضل أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، كما يحمى الجسم من الفيروسات والأمراض.

* البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بمادة البيتا كاروتين والمواد المضادة للأكسدة، وتساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي وتحميه من الأمراض.

* السبانخ

السبانخ من أشهر أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر المغذية، وهي تحمي الجسم من الفيروسات والجراثيم.

* البرتقال

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "سي" وبعض الفيتامينات الأخرى؛ لذا فهو يعزز صحة الجهاز المناعي، ويحمي الجسم من الفيروسات والعدوى.

الجهاز المناعي للطفل طفل

الرئيسية/ محطات

اعلان
في الشتاء.. 5 أطعمة تقوّي الجهاز المناعي لطفلك
سبق

مع تقلبات الجو وتغيير فصول السنة، تنتشر العدوى والفيروسات، ويصاب الكثيرون بنزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية؛ وخصوصًا الأطفال؛ نظرًا لضعف الجهاز المناعي عندهم.

وفي تقرير صحي، تنقل صحيفة "اليوم السابع" عن موقع "medicalnewstoday"، أن بعض الأطعمة تساعد على تقوية الجهاز المناعي عند الطفل، وهذه خمس من الفواكه والخضروات التي تلعب هذا الدور:

* التوت البري

يحتوي التوت البري على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات؛ مما يقوي الجهاز المناعي للجسم، ويساعد على الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

* القرنبيط

يعتبر القرنبيط من أفضل أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، كما يحمى الجسم من الفيروسات والأمراض.

* البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بمادة البيتا كاروتين والمواد المضادة للأكسدة، وتساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي وتحميه من الأمراض.

* السبانخ

السبانخ من أشهر أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر المغذية، وهي تحمي الجسم من الفيروسات والجراثيم.

* البرتقال

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "سي" وبعض الفيتامينات الأخرى؛ لذا فهو يعزز صحة الجهاز المناعي، ويحمي الجسم من الفيروسات والعدوى.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
12:45 PM

في الشتاء.. 5 أطعمة تقوّي الجهاز المناعي لطفلك

من أبرزها السبانخ والبرتقال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,242

مع تقلبات الجو وتغيير فصول السنة، تنتشر العدوى والفيروسات، ويصاب الكثيرون بنزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية؛ وخصوصًا الأطفال؛ نظرًا لضعف الجهاز المناعي عندهم.

وفي تقرير صحي، تنقل صحيفة "اليوم السابع" عن موقع "medicalnewstoday"، أن بعض الأطعمة تساعد على تقوية الجهاز المناعي عند الطفل، وهذه خمس من الفواكه والخضروات التي تلعب هذا الدور:

* التوت البري

يحتوي التوت البري على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات؛ مما يقوي الجهاز المناعي للجسم، ويساعد على الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

* القرنبيط

يعتبر القرنبيط من أفضل أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، كما يحمى الجسم من الفيروسات والأمراض.

* البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بمادة البيتا كاروتين والمواد المضادة للأكسدة، وتساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي وتحميه من الأمراض.

* السبانخ

السبانخ من أشهر أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر المغذية، وهي تحمي الجسم من الفيروسات والجراثيم.

* البرتقال

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "سي" وبعض الفيتامينات الأخرى؛ لذا فهو يعزز صحة الجهاز المناعي، ويحمي الجسم من الفيروسات والعدوى.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,736
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,468
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,852
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,151

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة