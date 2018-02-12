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فقط حاوَلَ إخراج سيارته من الموقف.. شاهد الكارثة

ازداد ارتباكه فاندفع إلى الأمام دون توقف

يظهر مقطع فيديو من مدينة نيويورك، كارثة تَسَبب بها سائق سيارة دفع رباعي كان يحاول إخراج سيارته المتوقفة في ساحة مزدحمة.

وتحت عنوان "مشهد طريف لسائق سيئ"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت الواقعة يوم الأحد الماضي في موقف سيارات بمنطقة بروكلين، والتقطها أحد سكان المنطقة وبثها عبر موقع "إنستجرام".

وحسب الفيديو، يبدو أن السائق غير بارع؛ فبدلًا من قيادة السيارة ببطء وحذر؛ قرر الضغط على دواسة البنزين بقوة، فحطم سيارة وهو يعود إلى الخلف، وازداد ارتباكه فاندفع إلى الأمام وضرب سيارة أخرى وحطمها؛ متجاهلا تحذيرات رجل حاول لفت انتباهه في الساحة؛ لينتهي الأمر بكارثة.

مدينة نيويورك سائق سيارة

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فقط حاوَلَ إخراج سيارته من الموقف.. شاهد الكارثة
سبق

يظهر مقطع فيديو من مدينة نيويورك، كارثة تَسَبب بها سائق سيارة دفع رباعي كان يحاول إخراج سيارته المتوقفة في ساحة مزدحمة.

وتحت عنوان "مشهد طريف لسائق سيئ"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت الواقعة يوم الأحد الماضي في موقف سيارات بمنطقة بروكلين، والتقطها أحد سكان المنطقة وبثها عبر موقع "إنستجرام".

وحسب الفيديو، يبدو أن السائق غير بارع؛ فبدلًا من قيادة السيارة ببطء وحذر؛ قرر الضغط على دواسة البنزين بقوة، فحطم سيارة وهو يعود إلى الخلف، وازداد ارتباكه فاندفع إلى الأمام وضرب سيارة أخرى وحطمها؛ متجاهلا تحذيرات رجل حاول لفت انتباهه في الساحة؛ لينتهي الأمر بكارثة.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
02:06 PM

فقط حاوَلَ إخراج سيارته من الموقف.. شاهد الكارثة

ازداد ارتباكه فاندفع إلى الأمام دون توقف

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
12,621

يظهر مقطع فيديو من مدينة نيويورك، كارثة تَسَبب بها سائق سيارة دفع رباعي كان يحاول إخراج سيارته المتوقفة في ساحة مزدحمة.

وتحت عنوان "مشهد طريف لسائق سيئ"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت الواقعة يوم الأحد الماضي في موقف سيارات بمنطقة بروكلين، والتقطها أحد سكان المنطقة وبثها عبر موقع "إنستجرام".

وحسب الفيديو، يبدو أن السائق غير بارع؛ فبدلًا من قيادة السيارة ببطء وحذر؛ قرر الضغط على دواسة البنزين بقوة، فحطم سيارة وهو يعود إلى الخلف، وازداد ارتباكه فاندفع إلى الأمام وضرب سيارة أخرى وحطمها؛ متجاهلا تحذيرات رجل حاول لفت انتباهه في الساحة؛ لينتهي الأمر بكارثة.

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