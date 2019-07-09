النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لعبة "ببجي" تعود للواجهة بهاشتاج يطالب بحظرها في السعودية

تحوّل ممارسها لمدمن قتل وعاشق للدماء وتؤثر سلبيًا على المجتمع

عادت لعبة الإدمان "ببجي" إلى الواجهة عبر هاشتاج #حظر_ببجي_في_السعودية، مجددين المطالب بحظرها في السعودية بعد أن استحوذت على عقول الأطفال والشباب والمراهقين وأهدرت وقتهم ليتحول الشخص بعد ممارسة هذه اللعبة إلى مدمن قتل وعاشق للدماء، الأمر الذي دفع بعض الدول إلى التحذير من خطورة ببجي PUBG مما حدا ببعض الدول الإعلان بحظرها وملاحقة من يقوم بلعبها.

وفي التفاصيل، تصدر هاشتاج #حظر_ببجي_في_السعودية بعد وصوله إلى الترند السعودي ومطالبات بمنع اللعبة الأكثر انتشارًا حول العالم من المملكة العربية السعودية.

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية قد أعلنت حظر لعبة ببجي قبل يومين بشكل رسمي، حيث أكد رئيس مجلس مفوضى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالأردن، المهندس غازي الجبور، أن الهيئة أوقفت ما يسمى لعبة بابجي أو "بوبجي"، ومنعها في المملكة نتيجة العديد من الشكاوى التي وردت إلى الهيئة؛ لما لها من نتائج سلبية، انعكست على المجتمع بشكل كامل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لعبة "ببجي" تعود للواجهة بهاشتاج يطالب بحظرها في السعودية
سبق

عادت لعبة الإدمان "ببجي" إلى الواجهة عبر هاشتاج #حظر_ببجي_في_السعودية، مجددين المطالب بحظرها في السعودية بعد أن استحوذت على عقول الأطفال والشباب والمراهقين وأهدرت وقتهم ليتحول الشخص بعد ممارسة هذه اللعبة إلى مدمن قتل وعاشق للدماء، الأمر الذي دفع بعض الدول إلى التحذير من خطورة ببجي PUBG مما حدا ببعض الدول الإعلان بحظرها وملاحقة من يقوم بلعبها.

وفي التفاصيل، تصدر هاشتاج #حظر_ببجي_في_السعودية بعد وصوله إلى الترند السعودي ومطالبات بمنع اللعبة الأكثر انتشارًا حول العالم من المملكة العربية السعودية.

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية قد أعلنت حظر لعبة ببجي قبل يومين بشكل رسمي، حيث أكد رئيس مجلس مفوضى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالأردن، المهندس غازي الجبور، أن الهيئة أوقفت ما يسمى لعبة بابجي أو "بوبجي"، ومنعها في المملكة نتيجة العديد من الشكاوى التي وردت إلى الهيئة؛ لما لها من نتائج سلبية، انعكست على المجتمع بشكل كامل.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
01:14 AM

لعبة "ببجي" تعود للواجهة بهاشتاج يطالب بحظرها في السعودية

تحوّل ممارسها لمدمن قتل وعاشق للدماء وتؤثر سلبيًا على المجتمع

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
17
8,160

عادت لعبة الإدمان "ببجي" إلى الواجهة عبر هاشتاج #حظر_ببجي_في_السعودية، مجددين المطالب بحظرها في السعودية بعد أن استحوذت على عقول الأطفال والشباب والمراهقين وأهدرت وقتهم ليتحول الشخص بعد ممارسة هذه اللعبة إلى مدمن قتل وعاشق للدماء، الأمر الذي دفع بعض الدول إلى التحذير من خطورة ببجي PUBG مما حدا ببعض الدول الإعلان بحظرها وملاحقة من يقوم بلعبها.

وفي التفاصيل، تصدر هاشتاج #حظر_ببجي_في_السعودية بعد وصوله إلى الترند السعودي ومطالبات بمنع اللعبة الأكثر انتشارًا حول العالم من المملكة العربية السعودية.

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية قد أعلنت حظر لعبة ببجي قبل يومين بشكل رسمي، حيث أكد رئيس مجلس مفوضى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالأردن، المهندس غازي الجبور، أن الهيئة أوقفت ما يسمى لعبة بابجي أو "بوبجي"، ومنعها في المملكة نتيجة العديد من الشكاوى التي وردت إلى الهيئة؛ لما لها من نتائج سلبية، انعكست على المجتمع بشكل كامل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,769
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,587
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,894
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,571

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة