لعبة "ببجي" تعود للواجهة بهاشتاج يطالب بحظرها في السعودية

تحوّل ممارسها لمدمن قتل وعاشق للدماء وتؤثر سلبيًا على المجتمع

عادت لعبة الإدمان "ببجي" إلى الواجهة عبر هاشتاج #حظر_ببجي_في_السعودية، مجددين المطالب بحظرها في السعودية بعد أن استحوذت على عقول الأطفال والشباب والمراهقين وأهدرت وقتهم ليتحول الشخص بعد ممارسة هذه اللعبة إلى مدمن قتل وعاشق للدماء، الأمر الذي دفع بعض الدول إلى التحذير من خطورة ببجي PUBG مما حدا ببعض الدول الإعلان بحظرها وملاحقة من يقوم بلعبها.

وفي التفاصيل، تصدر هاشتاج #حظر_ببجي_في_السعودية بعد وصوله إلى الترند السعودي ومطالبات بمنع اللعبة الأكثر انتشارًا حول العالم من المملكة العربية السعودية.

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية قد أعلنت حظر لعبة ببجي قبل يومين بشكل رسمي، حيث أكد رئيس مجلس مفوضى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالأردن، المهندس غازي الجبور، أن الهيئة أوقفت ما يسمى لعبة بابجي أو "بوبجي"، ومنعها في المملكة نتيجة العديد من الشكاوى التي وردت إلى الهيئة؛ لما لها من نتائج سلبية، انعكست على المجتمع بشكل كامل.