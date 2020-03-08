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تجنبت ذكر "كورونا".. "الخطوط الإيرانية" تعلق رحلاتها إلى أوروبا

السويد ألغت السماح لها بالهبوط بعد تزايد تفشي الفيروس

أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية اليوم (الأحد)، تعليق كافة رحلاتها إلى أوروبا حتى إشعار آخر.

ولم يتضمن البيان الذي أُعلن فيه عن القرار، والذي أوردته "فرانس 24"، أي ذكر لفيروس كورونا المستجدّ، كسبب لاتخاذ هذا الإجراء.

وذكرت شركة "إيران إير" أن "القرار اتُخذ بسبب قيود فرضتها السلطات الأوروبية لأسباب مجهولة".

ووفق عدة مواقع متخصصة، فإن الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية منعت في فبراير (شباط) ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية الإيرانية من دخول المجال الجوي الأوروبي وهي: طائرة إيرباص إيه 321-200 وطائرتا إيرباص إيه 330-200 لم تخضعا للتحديثات اللازمة للحصول على إذن الطيران في أوروبا.

وعلّقت السويد منذ بضعة أيام إذن الهبوط الممنوح لشركة الخطوط الجوية الإيرانية، معللة ذلك بأن الوضع الناجم عن وباء كورونا في البلاد، تخطى قدرات السلطات الإيرانية على احتوائه.

الخطوط الإيرانية فيروس كورونا الجديد

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تجنبت ذكر "كورونا".. "الخطوط الإيرانية" تعلق رحلاتها إلى أوروبا
سبق

أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية اليوم (الأحد)، تعليق كافة رحلاتها إلى أوروبا حتى إشعار آخر.

ولم يتضمن البيان الذي أُعلن فيه عن القرار، والذي أوردته "فرانس 24"، أي ذكر لفيروس كورونا المستجدّ، كسبب لاتخاذ هذا الإجراء.

وذكرت شركة "إيران إير" أن "القرار اتُخذ بسبب قيود فرضتها السلطات الأوروبية لأسباب مجهولة".

ووفق عدة مواقع متخصصة، فإن الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية منعت في فبراير (شباط) ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية الإيرانية من دخول المجال الجوي الأوروبي وهي: طائرة إيرباص إيه 321-200 وطائرتا إيرباص إيه 330-200 لم تخضعا للتحديثات اللازمة للحصول على إذن الطيران في أوروبا.

وعلّقت السويد منذ بضعة أيام إذن الهبوط الممنوح لشركة الخطوط الجوية الإيرانية، معللة ذلك بأن الوضع الناجم عن وباء كورونا في البلاد، تخطى قدرات السلطات الإيرانية على احتوائه.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
06:04 PM

تجنبت ذكر "كورونا".. "الخطوط الإيرانية" تعلق رحلاتها إلى أوروبا

السويد ألغت السماح لها بالهبوط بعد تزايد تفشي الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية اليوم (الأحد)، تعليق كافة رحلاتها إلى أوروبا حتى إشعار آخر.

ولم يتضمن البيان الذي أُعلن فيه عن القرار، والذي أوردته "فرانس 24"، أي ذكر لفيروس كورونا المستجدّ، كسبب لاتخاذ هذا الإجراء.

وذكرت شركة "إيران إير" أن "القرار اتُخذ بسبب قيود فرضتها السلطات الأوروبية لأسباب مجهولة".

ووفق عدة مواقع متخصصة، فإن الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية منعت في فبراير (شباط) ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية الإيرانية من دخول المجال الجوي الأوروبي وهي: طائرة إيرباص إيه 321-200 وطائرتا إيرباص إيه 330-200 لم تخضعا للتحديثات اللازمة للحصول على إذن الطيران في أوروبا.

وعلّقت السويد منذ بضعة أيام إذن الهبوط الممنوح لشركة الخطوط الجوية الإيرانية، معللة ذلك بأن الوضع الناجم عن وباء كورونا في البلاد، تخطى قدرات السلطات الإيرانية على احتوائه.

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