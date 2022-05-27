هيئة النقل العام لقائدي مركبات الأجرة بمكة: يمنع دخول المنطقة المركزية

قالت: ابتداءً من ٢٣ رمضان ويجب إشعار الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة

أصدرت هيئة النقل العام تنويهاً وصفته بالمهم لقائدي مركبات الأجرة ومركبات التوجيه عبر #التطبيقات في #العاصمة_المقدسة بينت فيه منع دخول المنطقة المركزية اعتبارًا من 23 رمضان مطالبة بإبلاغ الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة .

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: "تنويه هام لقائدي مركبات الأجرة ومركبات التوجيه عبر التطبيقات في #العاصمة_المقدسة بنقل الركاب إلى أقرب محطة نقل عام وعدم الوصول إلى المنطقة المركزية ابتداءً من ٢٣ رمضان ١٤٤٠هـ، وإشعار الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة".