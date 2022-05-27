النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة النقل العام لقائدي مركبات الأجرة بمكة: يمنع دخول المنطقة المركزية

قالت: ابتداءً من ٢٣ رمضان ويجب إشعار الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة

أصدرت هيئة النقل العام تنويهاً وصفته بالمهم لقائدي مركبات الأجرة ومركبات التوجيه عبر #التطبيقات في #العاصمة_المقدسة بينت فيه منع دخول المنطقة المركزية اعتبارًا من 23 رمضان مطالبة بإبلاغ الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة .

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: "تنويه هام لقائدي مركبات الأجرة ومركبات التوجيه عبر التطبيقات في #العاصمة_المقدسة بنقل الركاب إلى أقرب محطة نقل عام وعدم الوصول إلى المنطقة المركزية ابتداءً من ٢٣ رمضان ١٤٤٠هـ، وإشعار الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هيئة النقل العام لقائدي مركبات الأجرة بمكة: يمنع دخول المنطقة المركزية
سبق

أصدرت هيئة النقل العام تنويهاً وصفته بالمهم لقائدي مركبات الأجرة ومركبات التوجيه عبر #التطبيقات في #العاصمة_المقدسة بينت فيه منع دخول المنطقة المركزية اعتبارًا من 23 رمضان مطالبة بإبلاغ الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة .

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: "تنويه هام لقائدي مركبات الأجرة ومركبات التوجيه عبر التطبيقات في #العاصمة_المقدسة بنقل الركاب إلى أقرب محطة نقل عام وعدم الوصول إلى المنطقة المركزية ابتداءً من ٢٣ رمضان ١٤٤٠هـ، وإشعار الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة".

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
07:30 PM

هيئة النقل العام لقائدي مركبات الأجرة بمكة: يمنع دخول المنطقة المركزية

قالت: ابتداءً من ٢٣ رمضان ويجب إشعار الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,627

أصدرت هيئة النقل العام تنويهاً وصفته بالمهم لقائدي مركبات الأجرة ومركبات التوجيه عبر #التطبيقات في #العاصمة_المقدسة بينت فيه منع دخول المنطقة المركزية اعتبارًا من 23 رمضان مطالبة بإبلاغ الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة .

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: "تنويه هام لقائدي مركبات الأجرة ومركبات التوجيه عبر التطبيقات في #العاصمة_المقدسة بنقل الركاب إلى أقرب محطة نقل عام وعدم الوصول إلى المنطقة المركزية ابتداءً من ٢٣ رمضان ١٤٤٠هـ، وإشعار الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,965
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,883
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,169
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,516

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة