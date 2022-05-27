هيئة النقل العام لقائدي مركبات الأجرة بمكة: يمنع دخول المنطقة المركزية
قالت: ابتداءً من ٢٣ رمضان ويجب إشعار الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة
أصدرت هيئة النقل العام تنويهاً وصفته بالمهم لقائدي مركبات الأجرة ومركبات التوجيه عبر #التطبيقات في #العاصمة_المقدسة بينت فيه منع دخول المنطقة المركزية اعتبارًا من 23 رمضان مطالبة بإبلاغ الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة .
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: "تنويه هام لقائدي مركبات الأجرة ومركبات التوجيه عبر التطبيقات في #العاصمة_المقدسة بنقل الركاب إلى أقرب محطة نقل عام وعدم الوصول إلى المنطقة المركزية ابتداءً من ٢٣ رمضان ١٤٤٠هـ، وإشعار الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة".
هيئة النقل العام لقائدي مركبات الأجرة بمكة: يمنع دخول المنطقة المركزية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-05-27
أصدرت هيئة النقل العام تنويهاً وصفته بالمهم لقائدي مركبات الأجرة ومركبات التوجيه عبر #التطبيقات في #العاصمة_المقدسة بينت فيه منع دخول المنطقة المركزية اعتبارًا من 23 رمضان مطالبة بإبلاغ الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة .
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: "تنويه هام لقائدي مركبات الأجرة ومركبات التوجيه عبر التطبيقات في #العاصمة_المقدسة بنقل الركاب إلى أقرب محطة نقل عام وعدم الوصول إلى المنطقة المركزية ابتداءً من ٢٣ رمضان ١٤٤٠هـ، وإشعار الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة".
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
07:30 PM
هيئة النقل العام لقائدي مركبات الأجرة بمكة: يمنع دخول المنطقة المركزية
قالت: ابتداءً من ٢٣ رمضان ويجب إشعار الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة
أصدرت هيئة النقل العام تنويهاً وصفته بالمهم لقائدي مركبات الأجرة ومركبات التوجيه عبر #التطبيقات في #العاصمة_المقدسة بينت فيه منع دخول المنطقة المركزية اعتبارًا من 23 رمضان مطالبة بإبلاغ الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة .
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: "تنويه هام لقائدي مركبات الأجرة ومركبات التوجيه عبر التطبيقات في #العاصمة_المقدسة بنقل الركاب إلى أقرب محطة نقل عام وعدم الوصول إلى المنطقة المركزية ابتداءً من ٢٣ رمضان ١٤٤٠هـ، وإشعار الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة".