شاهد .. شفاء حالتين مصابتين بـ"كورونا" في المدينة المنورة

أعلنت صحة المدينة المنورة شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد وغادرا المستشفى، وغردت بهذا صحة المدينة على حسابها الرسمي في "تويتر".

والجدير بالذكر أن المدينة المنورة تصدرت مدن المملكة في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات المسجلة فيها 13 حالة وفاة من بين 21 وفاة على مستوى كافة المناطق الأخرى حسب وزارة الصحة، كما أن عدد المصابين في المدينة المنورة بلغ 199 حالة منها 184 حالة نشطة.

https://twitter.com/MOH_Madinah/status/1245764863827365895