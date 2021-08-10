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"البيئة": حظر صيد أسماك "الكنعد" على ساحل الخليج العربي.. الأحد المقبل

لمدة شهرين.. بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك بالصيد الجائر

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة الأحد المقبل 07 محرم 1443هـ، الموافق 15 أغسطس 2021م، موعداً لبدء سريان تطبيق حظر صيد أسماك "الكنعد" على سواحل الخليج العربي بالمنطقة الشرقية لهذا العام ويستمر حتى 09 ربيع أول 1443هـ، الموافق 15 أكتوبر 2021م.

وقالت الوزارة إن قرار الحظر يشمل استخدام شباك الصيد الخيشومية (المناصب، والغزول)، ما عدا الصيد بوسيلة الحداق، على أن يكون طول السمكة المسموح بصيدها فوق 65 سم، بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الإستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر.

وحثت "البيئة" جميع المعنيين بتطبيق القرار بضرورة التعاون تحقيقًا للصالح العام، وتفاديًا للإجراءات القانونية والعقوبات ضد مخالفي القرار.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة": حظر صيد أسماك "الكنعد" على ساحل الخليج العربي.. الأحد المقبل
سبق

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة الأحد المقبل 07 محرم 1443هـ، الموافق 15 أغسطس 2021م، موعداً لبدء سريان تطبيق حظر صيد أسماك "الكنعد" على سواحل الخليج العربي بالمنطقة الشرقية لهذا العام ويستمر حتى 09 ربيع أول 1443هـ، الموافق 15 أكتوبر 2021م.

وقالت الوزارة إن قرار الحظر يشمل استخدام شباك الصيد الخيشومية (المناصب، والغزول)، ما عدا الصيد بوسيلة الحداق، على أن يكون طول السمكة المسموح بصيدها فوق 65 سم، بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الإستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر.

وحثت "البيئة" جميع المعنيين بتطبيق القرار بضرورة التعاون تحقيقًا للصالح العام، وتفاديًا للإجراءات القانونية والعقوبات ضد مخالفي القرار.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
03:01 PM
اخر تعديل
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
05:55 AM

"البيئة": حظر صيد أسماك "الكنعد" على ساحل الخليج العربي.. الأحد المقبل

لمدة شهرين.. بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك بالصيد الجائر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة الأحد المقبل 07 محرم 1443هـ، الموافق 15 أغسطس 2021م، موعداً لبدء سريان تطبيق حظر صيد أسماك "الكنعد" على سواحل الخليج العربي بالمنطقة الشرقية لهذا العام ويستمر حتى 09 ربيع أول 1443هـ، الموافق 15 أكتوبر 2021م.

وقالت الوزارة إن قرار الحظر يشمل استخدام شباك الصيد الخيشومية (المناصب، والغزول)، ما عدا الصيد بوسيلة الحداق، على أن يكون طول السمكة المسموح بصيدها فوق 65 سم، بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الإستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر.

وحثت "البيئة" جميع المعنيين بتطبيق القرار بضرورة التعاون تحقيقًا للصالح العام، وتفاديًا للإجراءات القانونية والعقوبات ضد مخالفي القرار.

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