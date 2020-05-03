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"الصحة" : تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 27011

باكستان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى أكثر من 19 ألف حالة

440 وفاة و4817 حالة تعافٍ و13846 تخضع للحجر الصحي الإلزامي

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 19103 حالات، توفيت منها 440 حالة، وتماثلت للشفاء 4817 حالة، وتخضع 13846 حالة للحجر الصحي الإلزامي، وفقاً لما أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم في إسلام آباد.
وأوضح المركز أن من بين إجمالي الإصابات في باكستان توجد 7106 حالات في إقليم البنجاب، و7102 حالة في إقليم السند، و2907 في إقليم خيبر بختونخواه و1172 حالة في إقليم بلوشستان و356 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و67 حالة في إقليم كشمير الحرة و393 حالة في منطقة العاصمة الاتحادية إسلام آباد.

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باكستان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى أكثر من 19 ألف حالة
سبق

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 19103 حالات، توفيت منها 440 حالة، وتماثلت للشفاء 4817 حالة، وتخضع 13846 حالة للحجر الصحي الإلزامي، وفقاً لما أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم في إسلام آباد.
وأوضح المركز أن من بين إجمالي الإصابات في باكستان توجد 7106 حالات في إقليم البنجاب، و7102 حالة في إقليم السند، و2907 في إقليم خيبر بختونخواه و1172 حالة في إقليم بلوشستان و356 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و67 حالة في إقليم كشمير الحرة و393 حالة في منطقة العاصمة الاتحادية إسلام آباد.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
05:08 PM

باكستان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى أكثر من 19 ألف حالة

440 وفاة و4817 حالة تعافٍ و13846 تخضع للحجر الصحي الإلزامي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 19103 حالات، توفيت منها 440 حالة، وتماثلت للشفاء 4817 حالة، وتخضع 13846 حالة للحجر الصحي الإلزامي، وفقاً لما أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم في إسلام آباد.
وأوضح المركز أن من بين إجمالي الإصابات في باكستان توجد 7106 حالات في إقليم البنجاب، و7102 حالة في إقليم السند، و2907 في إقليم خيبر بختونخواه و1172 حالة في إقليم بلوشستان و356 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و67 حالة في إقليم كشمير الحرة و393 حالة في منطقة العاصمة الاتحادية إسلام آباد.

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