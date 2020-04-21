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لتوثيق مبادرات القطاع الخاص.. "دليل للجهات الداعمة في مواجهة كورونا"

يطلقه مركز المسؤولية الاجتماعية وغرفة الرياض لتسليط الضوء على جهود المبادرين

يستعد المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة الاستراتيجية مع غرفة الرياض، لإطلاق الدليل الوطني الأول للجهات الداعمة في مواجهة أزمة كورونا، والتي ساهمت في دعم ورفد جهود الدولة في جائحة كورونا بجميع أشكالها المادية والعينية واللوجستية.

ويسلّط الدليل الضوء على الجهود التي قام بها القطاع الخاص من منطلق مسؤوليته الاجتماعية، والتي ساهمت في التقليل من انتشار فيروس كورونا ودعمت مجهودات القطاع الحكومي حيث تم إعداد رابط لاستقبال كل المعلومات الخاصة بالجهة الداعمة ونوع الدعم والمكان الذي تمت فيه المبادرة.

ويمر الدليل بعدة مراحل وهي: جمع المعلومات، ثم التحقق منها، وبعد ذلك تجهيزها ثم طباعتها في الدليل، مع حملة إعلامية ضخمة للدليل ونشر على جميع منصات التواصل الاجتماعي، كما سيتم إقامة ملتقى لتكريم أهم الداعمين والمبادرين بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين والشركاء.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع صندوق الوقف الصحي ولجنة التوعية المصرفية وبالشراكة الإعلامية مع برنامج معالي المواطن على قناة MBC.

وسيكون الدليل منصة ومرجعًا توثيقيًّا للجهات الوطنية المبادرة والداعمة في هذه الأزمة، كما أنها تعتبر تكريمًا لهم على ما قدموه من باب المسؤولية الاجتماعية.

فيروس كورونا الجديد المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية غرفة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتوثيق مبادرات القطاع الخاص.. "دليل للجهات الداعمة في مواجهة كورونا"
سبق

يستعد المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة الاستراتيجية مع غرفة الرياض، لإطلاق الدليل الوطني الأول للجهات الداعمة في مواجهة أزمة كورونا، والتي ساهمت في دعم ورفد جهود الدولة في جائحة كورونا بجميع أشكالها المادية والعينية واللوجستية.

ويسلّط الدليل الضوء على الجهود التي قام بها القطاع الخاص من منطلق مسؤوليته الاجتماعية، والتي ساهمت في التقليل من انتشار فيروس كورونا ودعمت مجهودات القطاع الحكومي حيث تم إعداد رابط لاستقبال كل المعلومات الخاصة بالجهة الداعمة ونوع الدعم والمكان الذي تمت فيه المبادرة.

ويمر الدليل بعدة مراحل وهي: جمع المعلومات، ثم التحقق منها، وبعد ذلك تجهيزها ثم طباعتها في الدليل، مع حملة إعلامية ضخمة للدليل ونشر على جميع منصات التواصل الاجتماعي، كما سيتم إقامة ملتقى لتكريم أهم الداعمين والمبادرين بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين والشركاء.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع صندوق الوقف الصحي ولجنة التوعية المصرفية وبالشراكة الإعلامية مع برنامج معالي المواطن على قناة MBC.

وسيكون الدليل منصة ومرجعًا توثيقيًّا للجهات الوطنية المبادرة والداعمة في هذه الأزمة، كما أنها تعتبر تكريمًا لهم على ما قدموه من باب المسؤولية الاجتماعية.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:09 PM

لتوثيق مبادرات القطاع الخاص.. "دليل للجهات الداعمة في مواجهة كورونا"

يطلقه مركز المسؤولية الاجتماعية وغرفة الرياض لتسليط الضوء على جهود المبادرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستعد المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة الاستراتيجية مع غرفة الرياض، لإطلاق الدليل الوطني الأول للجهات الداعمة في مواجهة أزمة كورونا، والتي ساهمت في دعم ورفد جهود الدولة في جائحة كورونا بجميع أشكالها المادية والعينية واللوجستية.

ويسلّط الدليل الضوء على الجهود التي قام بها القطاع الخاص من منطلق مسؤوليته الاجتماعية، والتي ساهمت في التقليل من انتشار فيروس كورونا ودعمت مجهودات القطاع الحكومي حيث تم إعداد رابط لاستقبال كل المعلومات الخاصة بالجهة الداعمة ونوع الدعم والمكان الذي تمت فيه المبادرة.

ويمر الدليل بعدة مراحل وهي: جمع المعلومات، ثم التحقق منها، وبعد ذلك تجهيزها ثم طباعتها في الدليل، مع حملة إعلامية ضخمة للدليل ونشر على جميع منصات التواصل الاجتماعي، كما سيتم إقامة ملتقى لتكريم أهم الداعمين والمبادرين بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين والشركاء.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع صندوق الوقف الصحي ولجنة التوعية المصرفية وبالشراكة الإعلامية مع برنامج معالي المواطن على قناة MBC.

وسيكون الدليل منصة ومرجعًا توثيقيًّا للجهات الوطنية المبادرة والداعمة في هذه الأزمة، كما أنها تعتبر تكريمًا لهم على ما قدموه من باب المسؤولية الاجتماعية.

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