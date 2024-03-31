بالصور.. الهلال الأحمر يُنهي استعداداته الطبية قبل ديربي النصر والهلال

عبر 12 فرقة إسعافية وعيادتين طبيتين لتقديم الخدمة الطارئة

أنهت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، خطة الاستجابة وتقديم الخدمة الإسعافية لمباراة الهلال والنصر، ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام على استاد الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض، أن عدد الفرق الإسعافية مكون من 12 فرقة إسعافية وعيادتين طبيتين مجهزتين لتقديم الخدمة الطارئة في مرحلة ما قبل النقل للمنشأة الطبية.

وأشار المريبض إلى أن آلية التشغيل تشمل تشغيل 5 نقاط تجمع، تحتوي كل نقطة على فرقة إسعافية متكاملة، وتمركز 3 فرق إسعافية على مدخل الملعب قبل بداية المباراة، لوجود أعداد جماهيرية كثيفة متوقعة أمام البوابات وقبل بداية المباراة.

كما تشمل الخطة تجهيز غرفة التحكم والقيادة وعربة الكوارث، مع تمركز 8 مسعفين على عربات الجولف بأرضية الملعب.

وأضاف بأن المتطوعين سيشاركون داخل المدرجات مع الجماهير، لتقديم الخدمات الطبية ودعم الفرق الإسعافية بعدد 50 متطوعاً، كما سيتم رفع الاستعداد والجاهزية بعد نهاية المباراة على الطرق المجاورة للملعب.