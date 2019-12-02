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"بومبيو": إيران هي العامل المشترك وراء مظاهرات الشرق الأوسط.. ماذا يقصد؟

أشار إلى تمحور كل الاحتجاجات حول مطلب يرتبط بها

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الاثنين)، أن إيران هي العامل المشترك وراء الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأوضح "بومبيو" أن تحركات المتظاهرين في العراق ولبنان وإيران نفسها تشترك في معارضتها للنظام الإيراني، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقال لأن الناس كانوا يطالبون بالحرية ولأن قوات الأمن قتلت عشرات الأشخاص، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى النفوذ الإيراني، والشيء ذاته ينطبق على لبنان والاحتجاجات في بيروت.

وبين الوزير الأمريكي أن الاحتجاجات داخل إيران - التي أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص - أظهرت أن الإيرانيين قد طفح بهم الكيل.

وأضاف أنهم يرون الحكام الدينيين يسرقون عشرات ملايين الدولارات.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المتظاهرون إيران العراق لبنان

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بومبيو": إيران هي العامل المشترك وراء مظاهرات الشرق الأوسط.. ماذا يقصد؟
سبق

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الاثنين)، أن إيران هي العامل المشترك وراء الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأوضح "بومبيو" أن تحركات المتظاهرين في العراق ولبنان وإيران نفسها تشترك في معارضتها للنظام الإيراني، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقال لأن الناس كانوا يطالبون بالحرية ولأن قوات الأمن قتلت عشرات الأشخاص، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى النفوذ الإيراني، والشيء ذاته ينطبق على لبنان والاحتجاجات في بيروت.

وبين الوزير الأمريكي أن الاحتجاجات داخل إيران - التي أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص - أظهرت أن الإيرانيين قد طفح بهم الكيل.

وأضاف أنهم يرون الحكام الدينيين يسرقون عشرات ملايين الدولارات.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
09:19 PM

"بومبيو": إيران هي العامل المشترك وراء مظاهرات الشرق الأوسط.. ماذا يقصد؟

أشار إلى تمحور كل الاحتجاجات حول مطلب يرتبط بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الاثنين)، أن إيران هي العامل المشترك وراء الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأوضح "بومبيو" أن تحركات المتظاهرين في العراق ولبنان وإيران نفسها تشترك في معارضتها للنظام الإيراني، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقال لأن الناس كانوا يطالبون بالحرية ولأن قوات الأمن قتلت عشرات الأشخاص، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى النفوذ الإيراني، والشيء ذاته ينطبق على لبنان والاحتجاجات في بيروت.

وبين الوزير الأمريكي أن الاحتجاجات داخل إيران - التي أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص - أظهرت أن الإيرانيين قد طفح بهم الكيل.

وأضاف أنهم يرون الحكام الدينيين يسرقون عشرات ملايين الدولارات.

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