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أمانة عسير: عالجنا أكثر من 4 آلاف بلاغ في شهر

شملت النظافة العامة والإنارة والإصحاح البيئي

استقبلت أمانة منطقة عسير خلال الأربعة أسابيع الماضية، أكثر من أربعة آلاف بلاغ عبر رقم البلاغات الموحد 940.

وذكر أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي، أنه تم التعامل مع البلاغات وقت تلقيها؛ مشيرًا إلى أن البلاغات تركزت في مجالات النظافة العامة والإنارة، والإصحاح البيئي ومخالفات الأسواق والمحلات التجارية، وشبكات الخدمات العامة والحدائق، والمرافق البلدية والمباني، وكذلك التعديات.

وأكد "الحميدي" أن الأمانة تعمل على رصد احتياجات المواطنين من خلال الدراسات الميدانية، والعمل من خلالها على وضع خطط واستراتيجيات للسعي إلى تحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على الخدمات.

عسير أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة عسير: عالجنا أكثر من 4 آلاف بلاغ في شهر
سبق

استقبلت أمانة منطقة عسير خلال الأربعة أسابيع الماضية، أكثر من أربعة آلاف بلاغ عبر رقم البلاغات الموحد 940.

وذكر أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي، أنه تم التعامل مع البلاغات وقت تلقيها؛ مشيرًا إلى أن البلاغات تركزت في مجالات النظافة العامة والإنارة، والإصحاح البيئي ومخالفات الأسواق والمحلات التجارية، وشبكات الخدمات العامة والحدائق، والمرافق البلدية والمباني، وكذلك التعديات.

وأكد "الحميدي" أن الأمانة تعمل على رصد احتياجات المواطنين من خلال الدراسات الميدانية، والعمل من خلالها على وضع خطط واستراتيجيات للسعي إلى تحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على الخدمات.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
12:47 PM

أمانة عسير: عالجنا أكثر من 4 آلاف بلاغ في شهر

شملت النظافة العامة والإنارة والإصحاح البيئي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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استقبلت أمانة منطقة عسير خلال الأربعة أسابيع الماضية، أكثر من أربعة آلاف بلاغ عبر رقم البلاغات الموحد 940.

وذكر أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي، أنه تم التعامل مع البلاغات وقت تلقيها؛ مشيرًا إلى أن البلاغات تركزت في مجالات النظافة العامة والإنارة، والإصحاح البيئي ومخالفات الأسواق والمحلات التجارية، وشبكات الخدمات العامة والحدائق، والمرافق البلدية والمباني، وكذلك التعديات.

وأكد "الحميدي" أن الأمانة تعمل على رصد احتياجات المواطنين من خلال الدراسات الميدانية، والعمل من خلالها على وضع خطط واستراتيجيات للسعي إلى تحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على الخدمات.

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