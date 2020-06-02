"الصحة" تعلن تسجيل 1869 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 89011
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 02 يونيو 2020، تسجيل 1869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 89011 حالة .
وقالت: أنه تم تسجيل 1484 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 65790 حالة ولله الحمد.
وأكدت الوزارة تسجيل 24 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 549 حالة .
وزارة الصحة
فيروس كورونا الجديد
"الصحة" تعلن تسجيل 1869 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 89011
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-06-02
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 02 يونيو 2020، تسجيل 1869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 89011 حالة .
وقالت: أنه تم تسجيل 1484 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 65790 حالة ولله الحمد.
وأكدت الوزارة تسجيل 24 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 549 حالة .
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
03:44 PM
اخر تعديل
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
06:06 PM
"الصحة" تعلن تسجيل 1869 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 89011
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 02 يونيو 2020، تسجيل 1869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 89011 حالة .
وقالت: أنه تم تسجيل 1484 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 65790 حالة ولله الحمد.
وأكدت الوزارة تسجيل 24 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 549 حالة .