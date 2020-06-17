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بلاغ مواطن بتبوك ينقذ حياة "شجرة طلح" معمرة

أيدي العابثين طالتها بوضع "ديزل" تمهيداً لقطعها

قاد بلاغ المواطن "حاكم البلوي" في تبوك إلى إنقاذ شجرة طلح معمرة طالتها يد العابثين بالبيئة.

وكان المواطن البلوي يتنزه عندما لفت انتباهه وجود شجرة طلح معمرة ذات لون مختلف عن باقي الأشجار الأخرى، وتأكد أن اللحاء أسفل الطلحة تم إزالته، وأن شخصاً مجهولاً قام بتقطير مادة الديزل لقتلها حتى يظهر لمن يشاهدها أن موتها طبيعي، تمهيداً لقطعها.

وتتم هذه الحالة لكي يظهر لمن يشاهدها أن موتها طبيعي،
ويسلك المخالفون أساليب غير نزيهة، وينشطون خلال فترة الصيف في أعمال القطع والتجميع بالأودية المتوارية عن الأنظار حتى تجف ثم يتم تقطيعها ونقلها مع فصل الشتاء؛ ما دفع المواطن للتواصل مع قسم الأمن البيئي بـ"رابطة تبوك الخضراء" المهتمة بالبيئة، ثم جرى التواصل مع إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك.

وقال مؤسس الرابطة طارق الحسين لـ"سبق": "وجدنا تجاوباً مباشراً من المهندس عبدالله العطوي مدير إدارة البيئة بفرع الوزارة، والذي وجه بإرسال دورية للوقوف على الموقع، واستكمال باقي الإجراءات بالتنسيق مع مركز الإمارة بالموقع"، مبيناً أن فرع الوزارة بتبوك بإدارة المهندس هزاع الرويلي وكافة العاملين لهم جهود كبيرة، وذلك بتعاونهم المسؤولة تجاه العمل، ودعم التطوع البيئي بالمنطقة.

وحث "الحسين" على التعاون مع رابطة تبوك الخضراء بنشر الوعي المجتمعي حيال المحافظة على سلامة البيئة من العبث، وسرعة الإبلاغ عن كل مخالف لأنظمة البيئة، سواء لأنظمة الغابات والمراعي أو لأنظمة الحياة الفطرية التي تمنع ممارسة الصيد طوال العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلاغ مواطن بتبوك ينقذ حياة "شجرة طلح" معمرة
سبق

قاد بلاغ المواطن "حاكم البلوي" في تبوك إلى إنقاذ شجرة طلح معمرة طالتها يد العابثين بالبيئة.

وكان المواطن البلوي يتنزه عندما لفت انتباهه وجود شجرة طلح معمرة ذات لون مختلف عن باقي الأشجار الأخرى، وتأكد أن اللحاء أسفل الطلحة تم إزالته، وأن شخصاً مجهولاً قام بتقطير مادة الديزل لقتلها حتى يظهر لمن يشاهدها أن موتها طبيعي، تمهيداً لقطعها.

وتتم هذه الحالة لكي يظهر لمن يشاهدها أن موتها طبيعي،
ويسلك المخالفون أساليب غير نزيهة، وينشطون خلال فترة الصيف في أعمال القطع والتجميع بالأودية المتوارية عن الأنظار حتى تجف ثم يتم تقطيعها ونقلها مع فصل الشتاء؛ ما دفع المواطن للتواصل مع قسم الأمن البيئي بـ"رابطة تبوك الخضراء" المهتمة بالبيئة، ثم جرى التواصل مع إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك.

وقال مؤسس الرابطة طارق الحسين لـ"سبق": "وجدنا تجاوباً مباشراً من المهندس عبدالله العطوي مدير إدارة البيئة بفرع الوزارة، والذي وجه بإرسال دورية للوقوف على الموقع، واستكمال باقي الإجراءات بالتنسيق مع مركز الإمارة بالموقع"، مبيناً أن فرع الوزارة بتبوك بإدارة المهندس هزاع الرويلي وكافة العاملين لهم جهود كبيرة، وذلك بتعاونهم المسؤولة تجاه العمل، ودعم التطوع البيئي بالمنطقة.

وحث "الحسين" على التعاون مع رابطة تبوك الخضراء بنشر الوعي المجتمعي حيال المحافظة على سلامة البيئة من العبث، وسرعة الإبلاغ عن كل مخالف لأنظمة البيئة، سواء لأنظمة الغابات والمراعي أو لأنظمة الحياة الفطرية التي تمنع ممارسة الصيد طوال العام.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
11:18 PM

بلاغ مواطن بتبوك ينقذ حياة "شجرة طلح" معمرة

أيدي العابثين طالتها بوضع "ديزل" تمهيداً لقطعها

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قاسم الخبراني - تبوك
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قاد بلاغ المواطن "حاكم البلوي" في تبوك إلى إنقاذ شجرة طلح معمرة طالتها يد العابثين بالبيئة.

وكان المواطن البلوي يتنزه عندما لفت انتباهه وجود شجرة طلح معمرة ذات لون مختلف عن باقي الأشجار الأخرى، وتأكد أن اللحاء أسفل الطلحة تم إزالته، وأن شخصاً مجهولاً قام بتقطير مادة الديزل لقتلها حتى يظهر لمن يشاهدها أن موتها طبيعي، تمهيداً لقطعها.

وتتم هذه الحالة لكي يظهر لمن يشاهدها أن موتها طبيعي،
ويسلك المخالفون أساليب غير نزيهة، وينشطون خلال فترة الصيف في أعمال القطع والتجميع بالأودية المتوارية عن الأنظار حتى تجف ثم يتم تقطيعها ونقلها مع فصل الشتاء؛ ما دفع المواطن للتواصل مع قسم الأمن البيئي بـ"رابطة تبوك الخضراء" المهتمة بالبيئة، ثم جرى التواصل مع إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك.

وقال مؤسس الرابطة طارق الحسين لـ"سبق": "وجدنا تجاوباً مباشراً من المهندس عبدالله العطوي مدير إدارة البيئة بفرع الوزارة، والذي وجه بإرسال دورية للوقوف على الموقع، واستكمال باقي الإجراءات بالتنسيق مع مركز الإمارة بالموقع"، مبيناً أن فرع الوزارة بتبوك بإدارة المهندس هزاع الرويلي وكافة العاملين لهم جهود كبيرة، وذلك بتعاونهم المسؤولة تجاه العمل، ودعم التطوع البيئي بالمنطقة.

وحث "الحسين" على التعاون مع رابطة تبوك الخضراء بنشر الوعي المجتمعي حيال المحافظة على سلامة البيئة من العبث، وسرعة الإبلاغ عن كل مخالف لأنظمة البيئة، سواء لأنظمة الغابات والمراعي أو لأنظمة الحياة الفطرية التي تمنع ممارسة الصيد طوال العام.

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