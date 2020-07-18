كيف يكون التعايش بين شرائح المجتمع؟.. "إثنينية المؤسّس للحوار" تطرح وتجيب

ينظّمها المركز الوطني وتستضيف "عن بُعد" 3 مختصين وتتناول مفهوم الوسطية

ينظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، الساعة الثامنة، مساء يوم الإثنين المقبل، إثنينية الحوار، عن بُعد.

وتستضيف الإثنينية التي تعقد بعنوان "التعايش وحماية النسيج المجتمعي"، كلاً من: الدكتور سعود المصيبيح، والدكتور زيد الفضيل، ورئيس "أدبي نجران" سعيد آل مرضمة.

يأتي اللقاء الذي سيديره مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في المنطقة الشرقية الدكتور خالد البديوي، استمراراً لجهود المركز للأعمال والأنشطة والفعاليات والقيام بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات وآثارها وكيفية إداراتها على جميع المستويات تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.

ويتناول اللقاء مفهوم الاعتدال والوسطية والتعايش، والتفاعل الإيجابي بين شرائح المجتمع، والتعايش في القرآن والسنة النبوية، وضرورات التعايش المجتمعي ومقوماته.

كما يتناول التجارب المحلية والدولية في التعايش، وتعزيز مهارات الحوار، والتأثير المباشر في تعايش شرائح المجتمع، ودور المجتمع والإعلام في تعزيز السلم والتعايش.

يذكر أن "إثنينية الحوار" تعد إحدى المبادرات المستدامة التي يتبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وتنفذ كل أسبوع، وهي عبارة عن منصة خصبة تفتح باباً لتناول مختلف القضايا، بما يسهم في تعزيز قيم الحوار والتلاحم الوطني.

ويمكن التسجيل من خلال الرابط الآتي: http://kd.kacnd.org.