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بعد رفض احتجاج النصر .. 3 قضايا تلاحق بيرسيبوليس في المحكمة هل تسقطه؟

تلاحق القضايا نادي بيرسبوليس الإيراني المتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على نادي النصر السعودي بركلات الترجيح في المباراة التي أعقبتها العديد من الأحداث أبرزها تقديم الأخير باحتجاج لعدم أهلية بعض اللاعبين في المشاركة.

وتفصيلاً قال القانوني الرياضي والخبير في الأنظمة الدولية "أحمد الأمير" هناك 3 قضايا منظورة حاليًا في ⁦fif ضد نادي ⁧بيرسيبوليس الإيراني المتأهل إلى نهائي أبطال آسيا، موضحًا أنها قضيتان لمدربين وقضية للاعب.

وبين "الأمير" : من المتوقع أن يصدر فيها أحكام خلال الأسبوعين القادمين والأحكام سوف تكون مصحوبة بمنع تسجيل في حال عدم الدفع.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رد على احتجاج النصر السعودي ضد بيرسبوليس الإيراني، بعد المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي دوري أبطال آسيا بالرفض.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا يوم الجمعة برد الاعتراض المقدم من نادي النصر السعودي، بخصوص مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020".

وكان "الأمير" قد أكد في وقت سابق أن هناك أدلة دامغة تثبت تورط الاتحاد الإيراني في التلاعب بتسجيل اللاعبين؛ وذلك من موقع الاتحاد الإيراني لكرة القدم نفسه؛ موضحًا أن الاتحاد الإيراني قام بالسماح بتسجيل اللاعبين الجدد بشرط أن يشاركوا في دوري أبطال آسيا ولا يشاركون في منافسات الدوري.

وقال: إن الاتحاد الإيراني خالف الأنظمة واللوائح الخاصة بفترات التسجيل وإدخالها في نظام الـTMS ليتلاعب بطريقة تسجيل لاعبيه المحليين على الرغم من المنع الدولي الصادر؛ حيث لم يقم إلى تاريخ 2 أكتوبر بإدخال تلك الفترات في النظام؛ على الرغم من فتح الفترة في 1 سبتمبر.


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بعد رفض احتجاج النصر .. 3 قضايا تلاحق بيرسيبوليس في المحكمة هل تسقطه؟
سبق

تلاحق القضايا نادي بيرسبوليس الإيراني المتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على نادي النصر السعودي بركلات الترجيح في المباراة التي أعقبتها العديد من الأحداث أبرزها تقديم الأخير باحتجاج لعدم أهلية بعض اللاعبين في المشاركة.

وتفصيلاً قال القانوني الرياضي والخبير في الأنظمة الدولية "أحمد الأمير" هناك 3 قضايا منظورة حاليًا في ⁦fif ضد نادي ⁧بيرسيبوليس الإيراني المتأهل إلى نهائي أبطال آسيا، موضحًا أنها قضيتان لمدربين وقضية للاعب.

وبين "الأمير" : من المتوقع أن يصدر فيها أحكام خلال الأسبوعين القادمين والأحكام سوف تكون مصحوبة بمنع تسجيل في حال عدم الدفع.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رد على احتجاج النصر السعودي ضد بيرسبوليس الإيراني، بعد المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي دوري أبطال آسيا بالرفض.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا يوم الجمعة برد الاعتراض المقدم من نادي النصر السعودي، بخصوص مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020".

وكان "الأمير" قد أكد في وقت سابق أن هناك أدلة دامغة تثبت تورط الاتحاد الإيراني في التلاعب بتسجيل اللاعبين؛ وذلك من موقع الاتحاد الإيراني لكرة القدم نفسه؛ موضحًا أن الاتحاد الإيراني قام بالسماح بتسجيل اللاعبين الجدد بشرط أن يشاركوا في دوري أبطال آسيا ولا يشاركون في منافسات الدوري.

وقال: إن الاتحاد الإيراني خالف الأنظمة واللوائح الخاصة بفترات التسجيل وإدخالها في نظام الـTMS ليتلاعب بطريقة تسجيل لاعبيه المحليين على الرغم من المنع الدولي الصادر؛ حيث لم يقم إلى تاريخ 2 أكتوبر بإدخال تلك الفترات في النظام؛ على الرغم من فتح الفترة في 1 سبتمبر.


15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
12:40 AM

بعد رفض احتجاج النصر .. 3 قضايا تلاحق بيرسيبوليس في المحكمة هل تسقطه؟

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قاسم الخبراني - الرياض
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تلاحق القضايا نادي بيرسبوليس الإيراني المتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على نادي النصر السعودي بركلات الترجيح في المباراة التي أعقبتها العديد من الأحداث أبرزها تقديم الأخير باحتجاج لعدم أهلية بعض اللاعبين في المشاركة.

وتفصيلاً قال القانوني الرياضي والخبير في الأنظمة الدولية "أحمد الأمير" هناك 3 قضايا منظورة حاليًا في ⁦fif ضد نادي ⁧بيرسيبوليس الإيراني المتأهل إلى نهائي أبطال آسيا، موضحًا أنها قضيتان لمدربين وقضية للاعب.

وبين "الأمير" : من المتوقع أن يصدر فيها أحكام خلال الأسبوعين القادمين والأحكام سوف تكون مصحوبة بمنع تسجيل في حال عدم الدفع.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رد على احتجاج النصر السعودي ضد بيرسبوليس الإيراني، بعد المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي دوري أبطال آسيا بالرفض.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا يوم الجمعة برد الاعتراض المقدم من نادي النصر السعودي، بخصوص مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020".

وكان "الأمير" قد أكد في وقت سابق أن هناك أدلة دامغة تثبت تورط الاتحاد الإيراني في التلاعب بتسجيل اللاعبين؛ وذلك من موقع الاتحاد الإيراني لكرة القدم نفسه؛ موضحًا أن الاتحاد الإيراني قام بالسماح بتسجيل اللاعبين الجدد بشرط أن يشاركوا في دوري أبطال آسيا ولا يشاركون في منافسات الدوري.

وقال: إن الاتحاد الإيراني خالف الأنظمة واللوائح الخاصة بفترات التسجيل وإدخالها في نظام الـTMS ليتلاعب بطريقة تسجيل لاعبيه المحليين على الرغم من المنع الدولي الصادر؛ حيث لم يقم إلى تاريخ 2 أكتوبر بإدخال تلك الفترات في النظام؛ على الرغم من فتح الفترة في 1 سبتمبر.


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