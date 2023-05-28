وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجابون رئيس بعثة الشرف عبدالرحمن بن سالم الدهاس، وسفير الجابون لدى المملكة إسماعيل أوليغي، ومندوب عن المراسم الملكية.

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الإقليمي والفرنكوفونية الجابوني عبدالرزاق بونغو كامبوغو، اليوم؛ إلى جدة؛ وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

لحضور القمة الإسلامية الـ14 .. وزير الخارجية الجابوني يصل جدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-05-28 وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الإقليمي والفرنكوفونية الجابوني عبدالرزاق بونغو كامبوغو، اليوم؛ إلى جدة؛ وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجابون رئيس بعثة الشرف عبدالرحمن بن سالم الدهاس، وسفير الجابون لدى المملكة إسماعيل أوليغي، ومندوب عن المراسم الملكية.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440 10:19 PM

اخر تعديل 28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440 10:39 PM

لحضور القمة الإسلامية الـ14 .. وزير الخارجية الجابوني يصل جدة كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز سفير خادم الحرمين لدى الجابون





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وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الإقليمي والفرنكوفونية الجابوني عبدالرزاق بونغو كامبوغو، اليوم؛ إلى جدة؛ وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجابون رئيس بعثة الشرف عبدالرحمن بن سالم الدهاس، وسفير الجابون لدى المملكة إسماعيل أوليغي، ومندوب عن المراسم الملكية.