"الدعجاني" يحتفل بزواجه في الطائف‎‎

احتفل الشاب محمد معيوض عوض الله الدعجاني، بزواجه، مساء أمس، بِإحدى القاعات بالطائف، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والمحبِّين.
"سبق" تبارك لـ"الدعجاني" وتتمنَّى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب محمد معيوض عوض الله الدعجاني، بزواجه، مساء أمس، بِإحدى القاعات بالطائف، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والمحبِّين.
"سبق" تبارك لـ"الدعجاني" وتتمنَّى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب محمد معيوض عوض الله الدعجاني، بزواجه، مساء أمس، بِإحدى القاعات بالطائف، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والمحبِّين.
"سبق" تبارك لـ"الدعجاني" وتتمنَّى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب محمد معيوض عوض الله الدعجاني، بزواجه، مساء أمس، بِإحدى القاعات بالطائف، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والمحبِّين.
"سبق" تبارك لـ"الدعجاني" وتتمنَّى له حياة زوجية سعيدة.