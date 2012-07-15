النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كراني: طقس شديد الحرارة على الشرقية.. العظمى 46 ظلًّا

قال: الجو غائم على المصايف وجنوبًا مع فرصة خلايا ممطرة

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد المنطقة الشرقية طقسًا شديد الحرارة اليوم الاثنين، وأن درجات الحرارة ستكون ما بين 43 إلى 64 مئوية في الظل.

وقال كراني عبر حسابه في "تويتر": الاثنين 15 يوليو 2019 درجات الحرارة عظمى ما بين 43- 46 مئوية والطقس، شديد الحرارة على الشرقية.

وأضاف: الرؤية ما بين 3- 7كم.. احتمالية أقل من 2كم على الجزء الأوسط والجنوبي من الساحل الغربي والجو غائم على المصايف، وجنوبًا مع فرصة خلايا ممطرة. ورطوبة عالية على الساحل الغربي، لا تتعرضوا للشمس لفترة طويلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كراني: طقس شديد الحرارة على الشرقية.. العظمى 46 ظلًّا
سبق

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد المنطقة الشرقية طقسًا شديد الحرارة اليوم الاثنين، وأن درجات الحرارة ستكون ما بين 43 إلى 64 مئوية في الظل.

وقال كراني عبر حسابه في "تويتر": الاثنين 15 يوليو 2019 درجات الحرارة عظمى ما بين 43- 46 مئوية والطقس، شديد الحرارة على الشرقية.

وأضاف: الرؤية ما بين 3- 7كم.. احتمالية أقل من 2كم على الجزء الأوسط والجنوبي من الساحل الغربي والجو غائم على المصايف، وجنوبًا مع فرصة خلايا ممطرة. ورطوبة عالية على الساحل الغربي، لا تتعرضوا للشمس لفترة طويلة.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
12:01 PM

كراني: طقس شديد الحرارة على الشرقية.. العظمى 46 ظلًّا

قال: الجو غائم على المصايف وجنوبًا مع فرصة خلايا ممطرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,884

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد المنطقة الشرقية طقسًا شديد الحرارة اليوم الاثنين، وأن درجات الحرارة ستكون ما بين 43 إلى 64 مئوية في الظل.

وقال كراني عبر حسابه في "تويتر": الاثنين 15 يوليو 2019 درجات الحرارة عظمى ما بين 43- 46 مئوية والطقس، شديد الحرارة على الشرقية.

وأضاف: الرؤية ما بين 3- 7كم.. احتمالية أقل من 2كم على الجزء الأوسط والجنوبي من الساحل الغربي والجو غائم على المصايف، وجنوبًا مع فرصة خلايا ممطرة. ورطوبة عالية على الساحل الغربي، لا تتعرضوا للشمس لفترة طويلة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,006
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,841
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,986
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,784

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة