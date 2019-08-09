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أمانة العاصمة المقدسة تجهز منى بـ6 مواقع للحلاقة

غسل ساحات جبل الرحمة لاستقبال ضيوف الرحمن

جهزت الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية بأمانة العاصمة المقدسة؛ ستة مواقع للحلاقة في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن، ولتمكينهم من أداء شعيرة الحلق والتقصير وفق أساليب صحية وآمنة.

وفي مشعر عرفات نفذت الأمانة أعمال غسل ساحات جبل الرحمة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وتعمل أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم منظومة من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام؛ لأداء نسكهم بكل يسر.

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أمانة العاصمة المقدسة تجهز منى بـ6 مواقع للحلاقة
سبق

جهزت الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية بأمانة العاصمة المقدسة؛ ستة مواقع للحلاقة في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن، ولتمكينهم من أداء شعيرة الحلق والتقصير وفق أساليب صحية وآمنة.

وفي مشعر عرفات نفذت الأمانة أعمال غسل ساحات جبل الرحمة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وتعمل أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم منظومة من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام؛ لأداء نسكهم بكل يسر.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
04:38 PM

أمانة العاصمة المقدسة تجهز منى بـ6 مواقع للحلاقة

غسل ساحات جبل الرحمة لاستقبال ضيوف الرحمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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جهزت الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية بأمانة العاصمة المقدسة؛ ستة مواقع للحلاقة في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن، ولتمكينهم من أداء شعيرة الحلق والتقصير وفق أساليب صحية وآمنة.

وفي مشعر عرفات نفذت الأمانة أعمال غسل ساحات جبل الرحمة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وتعمل أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم منظومة من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام؛ لأداء نسكهم بكل يسر.

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