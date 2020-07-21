قصف إسرائيلي على سوريا يستهدف غرفة عمليات لإيران وحزب الله

"المرصد السوري" قال إن عدة صواريخ ضربت جنوب غرب دمشق

استهدفت غارات إسرائيلية، مساء الاثنين، مواقع لقوات النظام السوري وميليشيات إيران في العاصمة دمشق، حيث دوت انفجارات عنيفة تزامناً مع تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لعدد من تلك الصواريخ، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتفصيلاً، أوضح المرصد أن عدة صواريخ إسرائيلية ضربت المنطقة الواقعة جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق، دون أن تتمكن الدفاعات الجوية التابعة للنظام من إسقاط تلك الصواريخ، رغم انطلاقها من 3 اتجاهات في إزرع والسويداء والقنيطرة جنوب سوريا، حسب العربية نت.

وأعلن مراسل قناة "العربية" عن وقوع غارات أخرى في كل من درعا والقنيطرة جنوب سوريا أسفرت عن إصابات، كاشفاً أن مروحيات إسرائيلية شاركت في القصف، موضحاً أن الغارات الإسرائيلية استهدفت تموضعاً إيرانياً جنوب العاصمة، ومنظومات للدفاع الجوي التابعة للنظام.

وفي المقابل أعلنت إسرائيل أن القصف جاء رداً على عملية وشيكة كانت ستستهدفها انطلاقاً من سوريا.

وفي غضون ذلك، وردت معلومات عن أنباء بمقتل جنرال إيراني في الغارات الإسرائيلية التي ضربت سوريا، وذكرت مصادر أن غارات إسرائيل استهدفت غرفة عمليات لضباط إيرانيين وحزب الله في البلاد.

وأفاد سكان محليون بسماع دوي انفجارات عنيفة جداً في العاصمة دمشق، فيما تداولت وسائل إعلامية تابعة للنظام فيديو للحظة الاستهداف في دمشق.

وأشارت مصادر المرصد إلى أن الانفجارات كانت عنيفة، وأسفرت عن أضرار مادية في منازل المواطنين البعيدة عن موقع الانفجارات.

يذكر أن إسرائيل كانت شنت في الفترة الأخيرة عدة ضربات على مواقع إيران وميليشياتها في سوريا، كان آخرها في يونيو الماضي، حيث استهدف القصف الإسرائيلي مناطق في شرق وجنوب شرقي البلاد.



