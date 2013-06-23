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"حسن بن زيد" يعترف بتعاطي المخدرات في قضية زعزعة استقرار الأردن

الجلسة الثانية استمرت نحو 4 ساعات

اعترف الشريف حسن بن زيد، أمام محكمة أمن الدولة، اليوم (الثلاثاء) بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، خلال وقائع الجلسة الثانية من جلسات قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بـ"قضية الفتنة"، التي تعقد سراً، بحسب ما ذكر موقع "عمون" الأردني.

وأفاد المحامي بالمحاكمة محمد العفيف بأن "المحكمة تلت لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندة إليهما، فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش) وأخذت المحكمة فيها".

ووصل المتهمان إلى مبنى المحكمة في الساعة 10:45 في منطقة ماركا شرق عمّان، وغادرا المحكمة في الساعة الثالثة مساء، واستمرت الجلسة نحو أربع ساعات.

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"حسن بن زيد" يعترف بتعاطي المخدرات في قضية زعزعة استقرار الأردن
سبق

اعترف الشريف حسن بن زيد، أمام محكمة أمن الدولة، اليوم (الثلاثاء) بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، خلال وقائع الجلسة الثانية من جلسات قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بـ"قضية الفتنة"، التي تعقد سراً، بحسب ما ذكر موقع "عمون" الأردني.

وأفاد المحامي بالمحاكمة محمد العفيف بأن "المحكمة تلت لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندة إليهما، فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش) وأخذت المحكمة فيها".

ووصل المتهمان إلى مبنى المحكمة في الساعة 10:45 في منطقة ماركا شرق عمّان، وغادرا المحكمة في الساعة الثالثة مساء، واستمرت الجلسة نحو أربع ساعات.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
08:21 PM

"حسن بن زيد" يعترف بتعاطي المخدرات في قضية زعزعة استقرار الأردن

الجلسة الثانية استمرت نحو 4 ساعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعترف الشريف حسن بن زيد، أمام محكمة أمن الدولة، اليوم (الثلاثاء) بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، خلال وقائع الجلسة الثانية من جلسات قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بـ"قضية الفتنة"، التي تعقد سراً، بحسب ما ذكر موقع "عمون" الأردني.

وأفاد المحامي بالمحاكمة محمد العفيف بأن "المحكمة تلت لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندة إليهما، فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش) وأخذت المحكمة فيها".

ووصل المتهمان إلى مبنى المحكمة في الساعة 10:45 في منطقة ماركا شرق عمّان، وغادرا المحكمة في الساعة الثالثة مساء، واستمرت الجلسة نحو أربع ساعات.

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