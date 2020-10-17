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وصفها بالمهازل.. شاهد طبيباً سعودياً يفضح تصرفات لا أخلاقية في التأمين الطبي

طالب بخروج الشركات وموظفيها عن دائرة اتخاذ القرار وقال: هدفهم الأرباح نهاية السنة

فضح طبيب سعودي، تصرفات غير أخلاقية لبعض الأطباء مع مرضى التأمين؛ حيث يطلبون منهم إجراء عمليات أو تحاليل لا يحتاج إليها المرضى، موضحاً أنه بمجرد أن يعلم الطبيب أن هذا المريض على التأمين يزيد عدد التحاليل من 5 إلى 20 تحليلاً؛ لأن التأمين هو الذي سيدفع!

وانتقد، في هذا الصدد، ما وصفه بمهازل شركات التأمين الطبية، مشيراً إلى أن هذه المهازل أصبحت عبئاً ثقيلاً على المنظومة الصحية.

وفي التفاصيل، أكد الدكتور حسام عامودي؛ أستاذ مساعد في جامعة جدة واستشاري ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بأحد المستشفيات الخاصة، أن شركات التأمين الطبية تعتمد في رفض الحالات أو قبولها على أشخاص ليسوا أطباء، موضحاً لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن الأطباء يعانون مع شركات التأمين الطبية وطريقة رفض الحالات تكون مستفزة ولأسباب واهية.

ودعا "عامودي"؛ المستشفيات والمراكز الصحية، الى اختيار الأطباء الأكفاء ومراجعة داخلية، متمنياً أن تكون هناك شفافية من شركات التأمين، وطالب مجلس الضمان الصحي القيام بمراجعة دورية على الوثيقة.

كما طالب بخروج شركات التأمين وموظفيها عن دائرة اتخاذ القرار الطبي تماماً، مشيراً إلى أنها، في نهاية الأمر، شركات ربحية تهدف إلى الوصول لأرباح عالية نهاية السنة، معتبراً تدخل التأمين في اتخاذ القرار الطبي بالخطأ الفادح جداً ويجب تجنبه في المستقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصفها بالمهازل.. شاهد طبيباً سعودياً يفضح تصرفات لا أخلاقية في التأمين الطبي
سبق

فضح طبيب سعودي، تصرفات غير أخلاقية لبعض الأطباء مع مرضى التأمين؛ حيث يطلبون منهم إجراء عمليات أو تحاليل لا يحتاج إليها المرضى، موضحاً أنه بمجرد أن يعلم الطبيب أن هذا المريض على التأمين يزيد عدد التحاليل من 5 إلى 20 تحليلاً؛ لأن التأمين هو الذي سيدفع!

وانتقد، في هذا الصدد، ما وصفه بمهازل شركات التأمين الطبية، مشيراً إلى أن هذه المهازل أصبحت عبئاً ثقيلاً على المنظومة الصحية.

وفي التفاصيل، أكد الدكتور حسام عامودي؛ أستاذ مساعد في جامعة جدة واستشاري ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بأحد المستشفيات الخاصة، أن شركات التأمين الطبية تعتمد في رفض الحالات أو قبولها على أشخاص ليسوا أطباء، موضحاً لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن الأطباء يعانون مع شركات التأمين الطبية وطريقة رفض الحالات تكون مستفزة ولأسباب واهية.

ودعا "عامودي"؛ المستشفيات والمراكز الصحية، الى اختيار الأطباء الأكفاء ومراجعة داخلية، متمنياً أن تكون هناك شفافية من شركات التأمين، وطالب مجلس الضمان الصحي القيام بمراجعة دورية على الوثيقة.

كما طالب بخروج شركات التأمين وموظفيها عن دائرة اتخاذ القرار الطبي تماماً، مشيراً إلى أنها، في نهاية الأمر، شركات ربحية تهدف إلى الوصول لأرباح عالية نهاية السنة، معتبراً تدخل التأمين في اتخاذ القرار الطبي بالخطأ الفادح جداً ويجب تجنبه في المستقبل.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
11:22 AM

وصفها بالمهازل.. شاهد طبيباً سعودياً يفضح تصرفات لا أخلاقية في التأمين الطبي

طالب بخروج الشركات وموظفيها عن دائرة اتخاذ القرار وقال: هدفهم الأرباح نهاية السنة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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فضح طبيب سعودي، تصرفات غير أخلاقية لبعض الأطباء مع مرضى التأمين؛ حيث يطلبون منهم إجراء عمليات أو تحاليل لا يحتاج إليها المرضى، موضحاً أنه بمجرد أن يعلم الطبيب أن هذا المريض على التأمين يزيد عدد التحاليل من 5 إلى 20 تحليلاً؛ لأن التأمين هو الذي سيدفع!

وانتقد، في هذا الصدد، ما وصفه بمهازل شركات التأمين الطبية، مشيراً إلى أن هذه المهازل أصبحت عبئاً ثقيلاً على المنظومة الصحية.

وفي التفاصيل، أكد الدكتور حسام عامودي؛ أستاذ مساعد في جامعة جدة واستشاري ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بأحد المستشفيات الخاصة، أن شركات التأمين الطبية تعتمد في رفض الحالات أو قبولها على أشخاص ليسوا أطباء، موضحاً لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن الأطباء يعانون مع شركات التأمين الطبية وطريقة رفض الحالات تكون مستفزة ولأسباب واهية.

ودعا "عامودي"؛ المستشفيات والمراكز الصحية، الى اختيار الأطباء الأكفاء ومراجعة داخلية، متمنياً أن تكون هناك شفافية من شركات التأمين، وطالب مجلس الضمان الصحي القيام بمراجعة دورية على الوثيقة.

كما طالب بخروج شركات التأمين وموظفيها عن دائرة اتخاذ القرار الطبي تماماً، مشيراً إلى أنها، في نهاية الأمر، شركات ربحية تهدف إلى الوصول لأرباح عالية نهاية السنة، معتبراً تدخل التأمين في اتخاذ القرار الطبي بالخطأ الفادح جداً ويجب تجنبه في المستقبل.

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