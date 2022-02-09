النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3162 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4088 خلال الـ24 ساعة الماضية

قبل ذهابك للنادي الرياضي.. نصيحة مهمة من "النمر" تجاهلها قد ينتهي بـ"إغماء"

أكدتها عدة مواقع طبية متخصصة حتى يتمكن الجسم من أداء وظائفه بشكل مناسب

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، الشباب من الذهاب للأندية الرياضية لممارسة التمارين أو ألعاب بدنية دون الحصول على القدر الكافي من الطعام والمياه والسوائل.

وأوضح النمر، أن تجاهل هذه التعليمات قد يتسبب في الإحساس بالدوخة والتعرق والهبوط في الضغط والإغماء.

وكتب النمر، في حسابه على تويتر يقول "يا شباب.. لا أحد يروح النادي الرياضي وهو جائع ولم يشرب كميات كافية من الماء.. ثم بعد ذلك يشتكي من دوخة وتعرّق وهبوط ضغط وإغماء بعد لعب كرة السلة أو الملاكمة، لذلك حافظوا على وجبات متوازنة وكميات كافية من الماء.

وتؤكد عدة مواقع طبيبة متخصصة أهمية الوجبات الخفيفة قبل التمرين، حيث يستخدم الجسم الطعام كوقود لإنتاج الطاقة ويساعد على أداء جميع وظائفه.

ووفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv" قالت أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا، إن ممارسة الرياضة تجعلنا نشعر بالحرية والحيوية، ولكن قبل بدء جلسات التمرين يجب أن نزوّد أجسامنا ببعض الوقود، موضحة أن الفاكهة خيار جيد لأنها سريعة الهضم ويمكن تناولها أثناء التنقل، إنها وجبة خفيفة رائعة قبل التمرين، موضحة أن الوجبات الخفيفة قبل التمرين لها عدد من الفوائد الصحية منها منع نقص السكر في الدم، كما أن الوجبات الخفيفة قبل التمرين تمتص بعض الأحماض، مما يساعد على تهدئة معدتك مع الحد من الجوع وتسمح لك بالتخلص من مخازن الجليكوجين العضلي وتسهم أيضاً في الوقود المباشر لعضلاتك العاملة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قبل ذهابك للنادي الرياضي.. نصيحة مهمة من "النمر" تجاهلها قد ينتهي بـ"إغماء"
سبق

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، الشباب من الذهاب للأندية الرياضية لممارسة التمارين أو ألعاب بدنية دون الحصول على القدر الكافي من الطعام والمياه والسوائل.

وأوضح النمر، أن تجاهل هذه التعليمات قد يتسبب في الإحساس بالدوخة والتعرق والهبوط في الضغط والإغماء.

وكتب النمر، في حسابه على تويتر يقول "يا شباب.. لا أحد يروح النادي الرياضي وهو جائع ولم يشرب كميات كافية من الماء.. ثم بعد ذلك يشتكي من دوخة وتعرّق وهبوط ضغط وإغماء بعد لعب كرة السلة أو الملاكمة، لذلك حافظوا على وجبات متوازنة وكميات كافية من الماء.

وتؤكد عدة مواقع طبيبة متخصصة أهمية الوجبات الخفيفة قبل التمرين، حيث يستخدم الجسم الطعام كوقود لإنتاج الطاقة ويساعد على أداء جميع وظائفه.

ووفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv" قالت أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا، إن ممارسة الرياضة تجعلنا نشعر بالحرية والحيوية، ولكن قبل بدء جلسات التمرين يجب أن نزوّد أجسامنا ببعض الوقود، موضحة أن الفاكهة خيار جيد لأنها سريعة الهضم ويمكن تناولها أثناء التنقل، إنها وجبة خفيفة رائعة قبل التمرين، موضحة أن الوجبات الخفيفة قبل التمرين لها عدد من الفوائد الصحية منها منع نقص السكر في الدم، كما أن الوجبات الخفيفة قبل التمرين تمتص بعض الأحماض، مما يساعد على تهدئة معدتك مع الحد من الجوع وتسمح لك بالتخلص من مخازن الجليكوجين العضلي وتسهم أيضاً في الوقود المباشر لعضلاتك العاملة.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
11:38 AM

قبل ذهابك للنادي الرياضي.. نصيحة مهمة من "النمر" تجاهلها قد ينتهي بـ"إغماء"

أكدتها عدة مواقع طبية متخصصة حتى يتمكن الجسم من أداء وظائفه بشكل مناسب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
9,182

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، الشباب من الذهاب للأندية الرياضية لممارسة التمارين أو ألعاب بدنية دون الحصول على القدر الكافي من الطعام والمياه والسوائل.

وأوضح النمر، أن تجاهل هذه التعليمات قد يتسبب في الإحساس بالدوخة والتعرق والهبوط في الضغط والإغماء.

وكتب النمر، في حسابه على تويتر يقول "يا شباب.. لا أحد يروح النادي الرياضي وهو جائع ولم يشرب كميات كافية من الماء.. ثم بعد ذلك يشتكي من دوخة وتعرّق وهبوط ضغط وإغماء بعد لعب كرة السلة أو الملاكمة، لذلك حافظوا على وجبات متوازنة وكميات كافية من الماء.

وتؤكد عدة مواقع طبيبة متخصصة أهمية الوجبات الخفيفة قبل التمرين، حيث يستخدم الجسم الطعام كوقود لإنتاج الطاقة ويساعد على أداء جميع وظائفه.

ووفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv" قالت أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا، إن ممارسة الرياضة تجعلنا نشعر بالحرية والحيوية، ولكن قبل بدء جلسات التمرين يجب أن نزوّد أجسامنا ببعض الوقود، موضحة أن الفاكهة خيار جيد لأنها سريعة الهضم ويمكن تناولها أثناء التنقل، إنها وجبة خفيفة رائعة قبل التمرين، موضحة أن الوجبات الخفيفة قبل التمرين لها عدد من الفوائد الصحية منها منع نقص السكر في الدم، كما أن الوجبات الخفيفة قبل التمرين تمتص بعض الأحماض، مما يساعد على تهدئة معدتك مع الحد من الجوع وتسمح لك بالتخلص من مخازن الجليكوجين العضلي وتسهم أيضاً في الوقود المباشر لعضلاتك العاملة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,598
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,328
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,022
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,059

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة