مشهد مخيف لأسراب الجراد لحظة وصولها قمم جبال فيفاء

هاجمت اليوم المتنزهين والزوار وسكان المحافظة الجبلية

شهدت قمم جبال فيفاء اليوم وصول أسراب من الجراد، وهاجمت المتنزهين والزوار وسكان المحافظة الجبلية، وذلك بعدما تنقلت الأسراب في عدد من محافظات ومناطق جنوب السعودية.

وكان فرع وزارة البيئة بمنطقة جازان قد خصص الرقم 0508361734 لتلقي البلاغات عن طريق تطبيق "واتساب"، والتعامل معها.