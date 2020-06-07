وذكرت وزارة الصحة العمانية، أن عدد الوفيات بلغ 75 وفاة؛ فيما تماثلت 3451 حالة للشفاء؛ مشيرة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، بلغ 2907، والحالات المنومة اليوم 68، وإجمالي المنومين 290، والحالات المنومة في العناية المركزة 75.

سلطنة عمان تسجل 866 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-07 سجلت سلطنة عمان 866 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)؛ ليصل عدد المصابين إلى 16882 إصابة. وذكرت وزارة الصحة العمانية، أن عدد الوفيات بلغ 75 وفاة؛ فيما تماثلت 3451 حالة للشفاء؛ مشيرة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، بلغ 2907، والحالات المنومة اليوم 68، وإجمالي المنومين 290، والحالات المنومة في العناية المركزة 75.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 01:28 PM

سلطنة عمان تسجل 866 إصابة جديدة بكورونا وصل عدد المصابين إلى 16882 وبلغت الوفيات 75





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سجلت سلطنة عمان 866 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)؛ ليصل عدد المصابين إلى 16882 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العمانية، أن عدد الوفيات بلغ 75 وفاة؛ فيما تماثلت 3451 حالة للشفاء؛ مشيرة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، بلغ 2907، والحالات المنومة اليوم 68، وإجمالي المنومين 290، والحالات المنومة في العناية المركزة 75.