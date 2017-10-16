حقيقة فيديو حريق مستشفى صبيا العام.. فرضية إخلاء وإطفاء

نُفّذت بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر والشرطة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور التِقط اليوم، من خارج مستشفى صبيا، ويظهر فيه شخص يستغيث من حريق، ثم تبين لاحقاً أن المستشفى نفذ فرضية إخلاء وإطفاء بإحدى غرف تنويم المرضى.

وقد نُفذت الفرضية بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي والشرطة والمرور وشركة الكهرباء والبلدية.

وقال مدير مستشفى صبيا العام الدكتور حسين بن إبراهيم القاصر: الفرضية نفذت بآلية تحاكي حادث نشوب حريق بالمستشفى في إحدى غرف قسم تنويم الجراحة "رجال"، وفور اكتشاف العاملين بالقسم للحادث تم إعلان الكود الطبي الأحمر وتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالكوارث والحرائق والبدء في عملية إخلاء المرضى لمنطقة الفرز ومحاولة إطفاء الحريق.

وأضاف: تم إبلاغ الدفاع المدني الذي مرّر البلاغ إلى كل من "الشرطة، المرور، الكهرباء، الهلال الأحمر، والبلدية"، ولم يتم إخلاء المستشفى بالكامل.

وأردف: تواجدت الجهات المشاركة في الموقع ونفذت عملية إخلاء المرضى بالكامل، ثم أخمد الحريق، مع تأمين سلامة الموقع من قبل الدفاع المدني.

وتابع: الفريق الطبي والتمريض والعاملون قاموا بتقديم كامل الخدمات الصحية من داخل المستشفى للحالات المصابة في منطقة الفرز وعددها 13 حالة، وقد أسفرت الواقعة الفرضية عن وفاة واحدة وثلاث حالات خطيرة وأربع حالات متوسطة وخمس حالات خفيفة، تم نقلها عبر إسعافات المستشفى والهلال الأحمر وإسعافات مراكز الإسناد التابع لإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي إلى قسم الطوارئ والتعامل معها من قبل الفريق الطبي المعالج.

وقال "القاصر": هذه الفرضية تأتي ضمن سلسلة فرضيات لتنفيذ خطة الكوارث الداخلية كخطوات استباقية لتدريب العاملين في المستشفى على مواجهة الحالات الطارئة والحرائق، كما تهدف لاختبار جاهزية الوضع عند التعرض لحوادث مماثلة، وتدريب منسوبي المستشفى على عملية الإخلاء ونشكر جميع الجهات الحكومية التي ساهمت في إنجاح هذه الفرضية.