"عبدالله" يُضيء منزل "آل فرحان"

رُزق جابر بن عبدالله جابر آل فرحان؛ بالمولود الأول؛ اتفق على تسميته "عبدالله".
"سبق" تهنئ "آل فرحان"؛ جعله الله من مواليد السعادة.
رُزق جابر بن عبدالله جابر آل فرحان؛ بالمولود الأول؛ اتفق على تسميته "عبدالله".
"سبق" تهنئ "آل فرحان"؛ جعله الله من مواليد السعادة.
رُزق جابر بن عبدالله جابر آل فرحان؛ بالمولود الأول؛ اتفق على تسميته "عبدالله".
"سبق" تهنئ "آل فرحان"؛ جعله الله من مواليد السعادة.
رُزق جابر بن عبدالله جابر آل فرحان؛ بالمولود الأول؛ اتفق على تسميته "عبدالله".
"سبق" تهنئ "آل فرحان"؛ جعله الله من مواليد السعادة.