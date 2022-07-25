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وصول "673.104" حجاج إلى المملكة

عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس "673.104" حجاج.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ "650.294" حاجاً، فيما قدم عن طريق البر "15.075" حاجاً, وعبر البحر (7735) حاجاً، وذلك بزيادة "69.351" حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة "11%".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصول "673.104" حجاج إلى المملكة
سبق

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس "673.104" حجاج.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ "650.294" حاجاً، فيما قدم عن طريق البر "15.075" حاجاً, وعبر البحر (7735) حاجاً، وذلك بزيادة "69.351" حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة "11%".

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
05:08 PM

وصول "673.104" حجاج إلى المملكة

عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس "673.104" حجاج.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ "650.294" حاجاً، فيما قدم عن طريق البر "15.075" حاجاً, وعبر البحر (7735) حاجاً، وذلك بزيادة "69.351" حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة "11%".

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