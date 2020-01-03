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أسرة "السديري" تستقبل المعزين من الأمراء في وفاة والدتهم

يتقدمهم الأمير أحمد بن عبدالعزيز

استقبل أبناء عبدالعزيز بن عبدالله السديري المعزين في وفاة والدتهم – رحمها الله – من أصحاب السمو الأمراء، يتقدمهم الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز.

كما استقبلوا أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن سعد، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب الأمراء وكبار المسؤولين.

وأعرب أبناء عبدالعزيز السديري عن شكرهم للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة سائلين الله العلي القدير أن يكتب لهم الأجر والمثوبة.

تعزية

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أسرة "السديري" تستقبل المعزين من الأمراء في وفاة والدتهم
سبق

استقبل أبناء عبدالعزيز بن عبدالله السديري المعزين في وفاة والدتهم – رحمها الله – من أصحاب السمو الأمراء، يتقدمهم الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز.

كما استقبلوا أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن سعد، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب الأمراء وكبار المسؤولين.

وأعرب أبناء عبدالعزيز السديري عن شكرهم للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة سائلين الله العلي القدير أن يكتب لهم الأجر والمثوبة.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
11:52 PM
اخر تعديل
04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
08:14 AM

أسرة "السديري" تستقبل المعزين من الأمراء في وفاة والدتهم

يتقدمهم الأمير أحمد بن عبدالعزيز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أبناء عبدالعزيز بن عبدالله السديري المعزين في وفاة والدتهم – رحمها الله – من أصحاب السمو الأمراء، يتقدمهم الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز.

كما استقبلوا أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن سعد، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب الأمراء وكبار المسؤولين.

وأعرب أبناء عبدالعزيز السديري عن شكرهم للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة سائلين الله العلي القدير أن يكتب لهم الأجر والمثوبة.

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