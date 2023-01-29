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الحكومة اليمنية تحمل الحوثيين مسؤولية إفشال مطار صنعاء وصرف رواتب الموظفين

"الحضرمي" أكد أن الميليشيا لا تزال تعرقل تنفيذ اتفاق السويد

حمّلت الحكومة اليمنية، اليوم (الثلاثاء)، ميليشيا الحوثي الانقلابية، مسؤولية إفشال صرف مرتبات الموظفين وفتح مطار صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، أن تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية غير المبرر في مشاورات السويد، كان السبب في عدم التوصل إلى مزيد من الاتفاقات خاصة، فيما يتصل بدفع المرتبات وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية الدولية عبر مطار عدن الدولي.

وأوضح "الحضرمي" خلال لقائه اليوم بعدن سفير ألمانيا لدى اليمن كارولا هولتكيمبر؛ أن الحوثيين ولأكثر من شهر لا يزالون يعرقلون تنفيذ ما اتفق عليه في السويد؛ في مراوغة مفضوحة للتنصل من التزاماتهم.

ودعا المسؤول اليمني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لا سيما أعضاء مجلس الأمن؛ إلى تسمية المعرقلين بصورة واضحة، من أجل التوصل إلى سلام شامل ودائم، والدفع بعملية السلام وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا.

من جهتها أكد السفير الألماني استمرار دعم بلادها للحكومة الشرعية وللعملية السياسية ولجهود المبعوث الأممي، لا سيما فيما يتصل باستكمال اتفاق السويد.

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الحكومة اليمنية تحمل الحوثيين مسؤولية إفشال مطار صنعاء وصرف رواتب الموظفين
سبق

حمّلت الحكومة اليمنية، اليوم (الثلاثاء)، ميليشيا الحوثي الانقلابية، مسؤولية إفشال صرف مرتبات الموظفين وفتح مطار صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، أن تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية غير المبرر في مشاورات السويد، كان السبب في عدم التوصل إلى مزيد من الاتفاقات خاصة، فيما يتصل بدفع المرتبات وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية الدولية عبر مطار عدن الدولي.

وأوضح "الحضرمي" خلال لقائه اليوم بعدن سفير ألمانيا لدى اليمن كارولا هولتكيمبر؛ أن الحوثيين ولأكثر من شهر لا يزالون يعرقلون تنفيذ ما اتفق عليه في السويد؛ في مراوغة مفضوحة للتنصل من التزاماتهم.

ودعا المسؤول اليمني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لا سيما أعضاء مجلس الأمن؛ إلى تسمية المعرقلين بصورة واضحة، من أجل التوصل إلى سلام شامل ودائم، والدفع بعملية السلام وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا.

من جهتها أكد السفير الألماني استمرار دعم بلادها للحكومة الشرعية وللعملية السياسية ولجهود المبعوث الأممي، لا سيما فيما يتصل باستكمال اتفاق السويد.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
05:35 PM

الحكومة اليمنية تحمل الحوثيين مسؤولية إفشال مطار صنعاء وصرف رواتب الموظفين

"الحضرمي" أكد أن الميليشيا لا تزال تعرقل تنفيذ اتفاق السويد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حمّلت الحكومة اليمنية، اليوم (الثلاثاء)، ميليشيا الحوثي الانقلابية، مسؤولية إفشال صرف مرتبات الموظفين وفتح مطار صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، أن تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية غير المبرر في مشاورات السويد، كان السبب في عدم التوصل إلى مزيد من الاتفاقات خاصة، فيما يتصل بدفع المرتبات وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية الدولية عبر مطار عدن الدولي.

وأوضح "الحضرمي" خلال لقائه اليوم بعدن سفير ألمانيا لدى اليمن كارولا هولتكيمبر؛ أن الحوثيين ولأكثر من شهر لا يزالون يعرقلون تنفيذ ما اتفق عليه في السويد؛ في مراوغة مفضوحة للتنصل من التزاماتهم.

ودعا المسؤول اليمني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لا سيما أعضاء مجلس الأمن؛ إلى تسمية المعرقلين بصورة واضحة، من أجل التوصل إلى سلام شامل ودائم، والدفع بعملية السلام وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا.

من جهتها أكد السفير الألماني استمرار دعم بلادها للحكومة الشرعية وللعملية السياسية ولجهود المبعوث الأممي، لا سيما فيما يتصل باستكمال اتفاق السويد.

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