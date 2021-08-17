"الأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي الخطورة والعنوان "تحديث أبل"
المركز قدّم توصياته.. وحذّر من إمكانية تنفيذ المهاجم برمجيات خبيثة
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنيّاً عالي الخطورة بخصوص تحديثٍ أصدرته "أبل"؛ لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتج iCloud لنظام Windows 12.5 المتوافر لمنتجات Windows 10 وما بعده.
"الأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي الخطورة والعنوان "تحديث أبل"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-08-17
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنيّاً عالي الخطورة بخصوص تحديثٍ أصدرته "أبل"؛ لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتج iCloud لنظام Windows 12.5 المتوافر لمنتجات Windows 10 وما بعده.
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنيّاً عالي الخطورة بخصوص تحديثٍ أصدرته "أبل"؛ لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتج iCloud لنظام Windows 12.5 المتوافر لمنتجات Windows 10 وما بعده.