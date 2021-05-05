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أكثر من 1000 جولة تبخير وتطييب لقاصدي المسجد النبوي

بالعود الفاخر على عدة فترات على مدار اليوم

تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة ممثلة بإدارة تطييب المسجد النبوي من بداية شهر رمضان المبارك تكثيف عملية تبخير مسجد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ,وتطييب قاصديه بالعود الفاخر وذلك على عدة فترات على مدار اليوم.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية أوضح مدير إدارة تطييب المسجد النبوي عمر الهندي أن إدارة تطييب المسجد النبوي ووحدة التطييب بالقسم النسائي أنجزت من بداية شهر رمضان إلى اليوم ٢٣ رمضان أكثر من ١٠٠٠ جولة تبخير وتطييب لقاصدي المسجد النبوي الشريف بالعود والمسك والورد الفاخر بمعدل ٤٥ جولة يومياً بكمية تتجاوز ١٥ كيلو من العود الفاخر الطبيعي.
وأضاف أن ٣٥ موظفاً وموظفة مدربين ومختصين بالتبخير والتطييب يقومون بالبرنامج يومياً وذلك وفق الإجراءات الاحترازية.

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أكثر من 1000 جولة تبخير وتطييب لقاصدي المسجد النبوي
سبق

تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة ممثلة بإدارة تطييب المسجد النبوي من بداية شهر رمضان المبارك تكثيف عملية تبخير مسجد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ,وتطييب قاصديه بالعود الفاخر وذلك على عدة فترات على مدار اليوم.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية أوضح مدير إدارة تطييب المسجد النبوي عمر الهندي أن إدارة تطييب المسجد النبوي ووحدة التطييب بالقسم النسائي أنجزت من بداية شهر رمضان إلى اليوم ٢٣ رمضان أكثر من ١٠٠٠ جولة تبخير وتطييب لقاصدي المسجد النبوي الشريف بالعود والمسك والورد الفاخر بمعدل ٤٥ جولة يومياً بكمية تتجاوز ١٥ كيلو من العود الفاخر الطبيعي.
وأضاف أن ٣٥ موظفاً وموظفة مدربين ومختصين بالتبخير والتطييب يقومون بالبرنامج يومياً وذلك وفق الإجراءات الاحترازية.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
10:26 AM

أكثر من 1000 جولة تبخير وتطييب لقاصدي المسجد النبوي

بالعود الفاخر على عدة فترات على مدار اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة ممثلة بإدارة تطييب المسجد النبوي من بداية شهر رمضان المبارك تكثيف عملية تبخير مسجد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ,وتطييب قاصديه بالعود الفاخر وذلك على عدة فترات على مدار اليوم.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية أوضح مدير إدارة تطييب المسجد النبوي عمر الهندي أن إدارة تطييب المسجد النبوي ووحدة التطييب بالقسم النسائي أنجزت من بداية شهر رمضان إلى اليوم ٢٣ رمضان أكثر من ١٠٠٠ جولة تبخير وتطييب لقاصدي المسجد النبوي الشريف بالعود والمسك والورد الفاخر بمعدل ٤٥ جولة يومياً بكمية تتجاوز ١٥ كيلو من العود الفاخر الطبيعي.
وأضاف أن ٣٥ موظفاً وموظفة مدربين ومختصين بالتبخير والتطييب يقومون بالبرنامج يومياً وذلك وفق الإجراءات الاحترازية.

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