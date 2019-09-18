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"بر الشرائع" توزع 1350 حقيبة و643 "بطاقة شراء" للطلاب والطالبات

انتهت جمعية البر الخيرية بالشرائع من توزيع الحقائب المدرسية وبطاقات الشراء "الكوبونات" الخاصة بالزي المدرسي ضمن مشروع "تعليم محتاج".

وجرى توزيع 1350 حقيبة مدرسية بكافة مستلزماتها، و643 بطاقة للزي المدرسي للطالبات، وذلك ضمن الدعم المستمر الذي تقدمه الجمعية للأسر المستفيدة لديها، وتلبية لاحتياج جميع أبنائنا من الطلاب والطالبات من المحتاجين والأيتام.


ويأتي المشروع تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد بهدف مساندة الأسر والتخفيف عنهم، فيما تتطلع الجمعية لتقديم المزيد من العطاء عبر العديد من المشاريع التي تنفذها في شتى المجالات.

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"بر الشرائع" توزع 1350 حقيبة و643 "بطاقة شراء" للطلاب والطالبات
سبق

انتهت جمعية البر الخيرية بالشرائع من توزيع الحقائب المدرسية وبطاقات الشراء "الكوبونات" الخاصة بالزي المدرسي ضمن مشروع "تعليم محتاج".

وجرى توزيع 1350 حقيبة مدرسية بكافة مستلزماتها، و643 بطاقة للزي المدرسي للطالبات، وذلك ضمن الدعم المستمر الذي تقدمه الجمعية للأسر المستفيدة لديها، وتلبية لاحتياج جميع أبنائنا من الطلاب والطالبات من المحتاجين والأيتام.


ويأتي المشروع تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد بهدف مساندة الأسر والتخفيف عنهم، فيما تتطلع الجمعية لتقديم المزيد من العطاء عبر العديد من المشاريع التي تنفذها في شتى المجالات.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
11:36 PM

"بر الشرائع" توزع 1350 حقيبة و643 "بطاقة شراء" للطلاب والطالبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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انتهت جمعية البر الخيرية بالشرائع من توزيع الحقائب المدرسية وبطاقات الشراء "الكوبونات" الخاصة بالزي المدرسي ضمن مشروع "تعليم محتاج".

وجرى توزيع 1350 حقيبة مدرسية بكافة مستلزماتها، و643 بطاقة للزي المدرسي للطالبات، وذلك ضمن الدعم المستمر الذي تقدمه الجمعية للأسر المستفيدة لديها، وتلبية لاحتياج جميع أبنائنا من الطلاب والطالبات من المحتاجين والأيتام.


ويأتي المشروع تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد بهدف مساندة الأسر والتخفيف عنهم، فيما تتطلع الجمعية لتقديم المزيد من العطاء عبر العديد من المشاريع التي تنفذها في شتى المجالات.

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