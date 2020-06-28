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معارك الساعات الـ6.. الجيش اليمني يفشل هجوماً للحوثيين ويكبدهم قتلى وجرحى

حاصر عناصر الميليشيا أثناء سحب الجثث والمصابين

صد الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، هجوماً لميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعه في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري بأن ميليشيا الحوثي شنت فجر اليوم، هجمات على مواقع للجيش اليمني في قطاعي الثوخب وحبيل يحيى غرب بلاد حجر شمال شرقي مديرية الحساء غرب الضالع؛ وفقاً لـ"سبوتنك".

وبيّن أن المعارك التي استمرت 6 ساعات، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.

وأضاف أن الجيش الوطني يحاصر عناصر الميليشيا الذي حاولوا سحب جثث قتلى وإجلاء جرحى من عناصرها، بينهم قيادي ميداني.

الرئيسية/ أخبار العالم

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معارك الساعات الـ6.. الجيش اليمني يفشل هجوماً للحوثيين ويكبدهم قتلى وجرحى
سبق

صد الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، هجوماً لميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعه في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري بأن ميليشيا الحوثي شنت فجر اليوم، هجمات على مواقع للجيش اليمني في قطاعي الثوخب وحبيل يحيى غرب بلاد حجر شمال شرقي مديرية الحساء غرب الضالع؛ وفقاً لـ"سبوتنك".

وبيّن أن المعارك التي استمرت 6 ساعات، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.

وأضاف أن الجيش الوطني يحاصر عناصر الميليشيا الذي حاولوا سحب جثث قتلى وإجلاء جرحى من عناصرها، بينهم قيادي ميداني.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
07:32 PM

معارك الساعات الـ6.. الجيش اليمني يفشل هجوماً للحوثيين ويكبدهم قتلى وجرحى

حاصر عناصر الميليشيا أثناء سحب الجثث والمصابين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صد الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، هجوماً لميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعه في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري بأن ميليشيا الحوثي شنت فجر اليوم، هجمات على مواقع للجيش اليمني في قطاعي الثوخب وحبيل يحيى غرب بلاد حجر شمال شرقي مديرية الحساء غرب الضالع؛ وفقاً لـ"سبوتنك".

وبيّن أن المعارك التي استمرت 6 ساعات، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.

وأضاف أن الجيش الوطني يحاصر عناصر الميليشيا الذي حاولوا سحب جثث قتلى وإجلاء جرحى من عناصرها، بينهم قيادي ميداني.

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