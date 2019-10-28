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‫فيديو.. "لا تخالف" مشاركة طلابية تتوج "الدواسر" بالمركز الثالث على المملكة

ضمن 47 إدارة تعليمية.. مشاهد واقعية تدعم "لائحة الذوق العام" للداخلية

استطاع طلاب ثانوية عمرو بن العاص بتعليم محافظة وادي الدواسر، تحقيق المركز الثالث على مستوى مدراس المملكة في مشروع التمكين الاجتماعي "تمكين"، المنظم مؤخراً بمحافظة عنيزة وشهد مشاركة 47 إدارة تعليمة من مختلف مناطق المملكة"، ويُعد من البرامج المبتكرة والجديدة لإكساب الطالب القدرة على الاندماج اجتماعياً مع بيئته المحيطة".

‫وقال مخرج العمل "محمد الحزيمي" لـ"سبق": من منطلق مواطنتا الصالحة وإيماناً من تفهمنا العميق تعزيز الذوق تجاه الطلاب والمجتمع وتزامناً مع لائحة الذوق العام التي أصدرتها وزارة الداخلية انبثقت فكرة المشاركة من خلال عمل مقاطع من الواقع تسلِّطُ الضوء على احترام الأنظمة والقوانين بهدف توعية وتمكين الطلاب والمجتمع من ثقافة احترام الذوق العام والأنظمة، ليساهموا في بنائه وتنميته ووطنهم عبر الأجيال بأن يكونوا فاعلين في مجتمعهم ومعتزين بشخصيتهم ودينهم .

‫وأضاف "الحزيمي": جاءت الروح العالية والهمة الكبيرة والإرادة القوية بتوجيه رسالتنا هذه للجميع، وأن ننقل صورة جميلة عن التعليم في المحافظة والمملكة بشكل عام، حتى نستطيع زرع الثقة في نفوسنا باحترام الأنظمة والقوانين، وألا نخالف في وطن طموح على مسار رؤية السعودية 2030".

‫وتابع أنه تم اختيار عنوان لمقاطع الفيديو الثمان بـ"لا تخالف"، الذي استغرق تصويرها قرابة 5 أيام، ونفذها 12 طالباً بينهم طفلان، في عدد من المرافق العامة والخاصة، وبتعاون مع عدة جهات في المحافظة".

‫وأشار إلى أنهم تمكنوا بتوفيق من الله- أثناء تصوير المشاهد في التغلب على بعضاً من العقبات التي واجهتهم ومنها ثقافة المجتمع في مشهد "الإطالة على صوت الموسيقى داخل الحي"، ونجاح محاولتهم في استخدام الطباعة على التيشيرتات لإيصال رسالتهم بعد عدم قدرتهم في توفير بعض الألبسة التي تندرج ضمن مخالفات اللائحة، وكذلك صعوبة تطبيق بعض مخالفات اللائحة كالتصرفات الخادشة للحياء والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل في الأماكن العامة فيه إيذاء أو إخافة".

وادي الدواسر تمكين لاتخالف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫فيديو.. "لا تخالف" مشاركة طلابية تتوج "الدواسر" بالمركز الثالث على المملكة
سبق

استطاع طلاب ثانوية عمرو بن العاص بتعليم محافظة وادي الدواسر، تحقيق المركز الثالث على مستوى مدراس المملكة في مشروع التمكين الاجتماعي "تمكين"، المنظم مؤخراً بمحافظة عنيزة وشهد مشاركة 47 إدارة تعليمة من مختلف مناطق المملكة"، ويُعد من البرامج المبتكرة والجديدة لإكساب الطالب القدرة على الاندماج اجتماعياً مع بيئته المحيطة".

‫وقال مخرج العمل "محمد الحزيمي" لـ"سبق": من منطلق مواطنتا الصالحة وإيماناً من تفهمنا العميق تعزيز الذوق تجاه الطلاب والمجتمع وتزامناً مع لائحة الذوق العام التي أصدرتها وزارة الداخلية انبثقت فكرة المشاركة من خلال عمل مقاطع من الواقع تسلِّطُ الضوء على احترام الأنظمة والقوانين بهدف توعية وتمكين الطلاب والمجتمع من ثقافة احترام الذوق العام والأنظمة، ليساهموا في بنائه وتنميته ووطنهم عبر الأجيال بأن يكونوا فاعلين في مجتمعهم ومعتزين بشخصيتهم ودينهم .

‫وأضاف "الحزيمي": جاءت الروح العالية والهمة الكبيرة والإرادة القوية بتوجيه رسالتنا هذه للجميع، وأن ننقل صورة جميلة عن التعليم في المحافظة والمملكة بشكل عام، حتى نستطيع زرع الثقة في نفوسنا باحترام الأنظمة والقوانين، وألا نخالف في وطن طموح على مسار رؤية السعودية 2030".

‫وتابع أنه تم اختيار عنوان لمقاطع الفيديو الثمان بـ"لا تخالف"، الذي استغرق تصويرها قرابة 5 أيام، ونفذها 12 طالباً بينهم طفلان، في عدد من المرافق العامة والخاصة، وبتعاون مع عدة جهات في المحافظة".

‫وأشار إلى أنهم تمكنوا بتوفيق من الله- أثناء تصوير المشاهد في التغلب على بعضاً من العقبات التي واجهتهم ومنها ثقافة المجتمع في مشهد "الإطالة على صوت الموسيقى داخل الحي"، ونجاح محاولتهم في استخدام الطباعة على التيشيرتات لإيصال رسالتهم بعد عدم قدرتهم في توفير بعض الألبسة التي تندرج ضمن مخالفات اللائحة، وكذلك صعوبة تطبيق بعض مخالفات اللائحة كالتصرفات الخادشة للحياء والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل في الأماكن العامة فيه إيذاء أو إخافة".

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
03:02 PM

‫فيديو.. "لا تخالف" مشاركة طلابية تتوج "الدواسر" بالمركز الثالث على المملكة

ضمن 47 إدارة تعليمية.. مشاهد واقعية تدعم "لائحة الذوق العام" للداخلية

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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استطاع طلاب ثانوية عمرو بن العاص بتعليم محافظة وادي الدواسر، تحقيق المركز الثالث على مستوى مدراس المملكة في مشروع التمكين الاجتماعي "تمكين"، المنظم مؤخراً بمحافظة عنيزة وشهد مشاركة 47 إدارة تعليمة من مختلف مناطق المملكة"، ويُعد من البرامج المبتكرة والجديدة لإكساب الطالب القدرة على الاندماج اجتماعياً مع بيئته المحيطة".

‫وقال مخرج العمل "محمد الحزيمي" لـ"سبق": من منطلق مواطنتا الصالحة وإيماناً من تفهمنا العميق تعزيز الذوق تجاه الطلاب والمجتمع وتزامناً مع لائحة الذوق العام التي أصدرتها وزارة الداخلية انبثقت فكرة المشاركة من خلال عمل مقاطع من الواقع تسلِّطُ الضوء على احترام الأنظمة والقوانين بهدف توعية وتمكين الطلاب والمجتمع من ثقافة احترام الذوق العام والأنظمة، ليساهموا في بنائه وتنميته ووطنهم عبر الأجيال بأن يكونوا فاعلين في مجتمعهم ومعتزين بشخصيتهم ودينهم .

‫وأضاف "الحزيمي": جاءت الروح العالية والهمة الكبيرة والإرادة القوية بتوجيه رسالتنا هذه للجميع، وأن ننقل صورة جميلة عن التعليم في المحافظة والمملكة بشكل عام، حتى نستطيع زرع الثقة في نفوسنا باحترام الأنظمة والقوانين، وألا نخالف في وطن طموح على مسار رؤية السعودية 2030".

‫وتابع أنه تم اختيار عنوان لمقاطع الفيديو الثمان بـ"لا تخالف"، الذي استغرق تصويرها قرابة 5 أيام، ونفذها 12 طالباً بينهم طفلان، في عدد من المرافق العامة والخاصة، وبتعاون مع عدة جهات في المحافظة".

‫وأشار إلى أنهم تمكنوا بتوفيق من الله- أثناء تصوير المشاهد في التغلب على بعضاً من العقبات التي واجهتهم ومنها ثقافة المجتمع في مشهد "الإطالة على صوت الموسيقى داخل الحي"، ونجاح محاولتهم في استخدام الطباعة على التيشيرتات لإيصال رسالتهم بعد عدم قدرتهم في توفير بعض الألبسة التي تندرج ضمن مخالفات اللائحة، وكذلك صعوبة تطبيق بعض مخالفات اللائحة كالتصرفات الخادشة للحياء والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل في الأماكن العامة فيه إيذاء أو إخافة".

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